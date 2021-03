Aluguel no Rio de Janeiro sobe 3,6% em 12 meses; veja bairros mais caros

Um levantamento realizado pelo site Imovelweb apontou que os preços dos imóveis na cidade do Rio Janeiro acumulam alta de 3,6% em 12 meses. Em janeiro deste ano, o preço de um apartamento padrão, com 65 metros quadrados e 1 vaga de garagem, era de R $1.797/mês. Na comparação com dezembro de 2020, houve um aumento de 1%

Ao analisar o comportamento dos preços nos últimos 12 meses, os dados indicam que os bairros onde os aluguéis mais diminuíram foram na Urca (R$ 2.482/mês, -16,1%), Praça da Bandeira (R$ 1.611, -15,9%) e Todos os Santos (R$ 1.145/mês, -14,0%).

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Já as altas valorizações ocorreram no Recreio dos Bandeirantes (R$ 1.570/mês, +17,9%), Barra da Tijuca (R$ 2.483/mês, +18,5%), Humaitá (R$ 2.520/mês, +19,8%). Veja a tabela abaixo:

Mais barato (Mensal) Variação mensal Variação anual Senador Vasconcelos (Zona Oeste) R$ 838 Estabilidade -9,20% Bangu (Grande Bangu) R$ 962 0,90% -2,70% Guaratiba (Zona Oeste) R$ 966 1,80% -7,50% Mais caros (Mensal) Variação mensal Variação anual Jardim Botânico (Zona Sul) R$ 2.700 1,60% 14,50% Ipanema (Zona Sul) R$ 3.653 0,60% 5,70% Leblon (Zona Sul) R$ 3.860 -0,30% 2,80%

Metro quadrado

O levantamento apontou ainda o preço médio do metro quadrado no Rio de Janeiro. No mês de janeiro, o valor era de R$ 7.757 em janeiro, de forma que um apartamento padrão fica em torno de R$ 504.400. O valor é 0,1% menor do que o registrado em dezembro de 2020.

Nos últimos 12 meses, os bairros que mais se desvalorizaram foram Guaratiba (R$ 3.836/m², -15,6%); Pilares (R$ 4.208/m², -11,9%), Bento Ribeiro (R$ 3.804/m², -11,8%). No mesmo período, os bairros que mais tiveram aumento no preço de venda foram Vasco da Gama (R$ 4.994/m², +13,2%); Parada de Lucas (R$ 4.615/m², +14,3%) e Água Santa (R$ 4.624/m², +17,2%).