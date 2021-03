Aluguel em SP subiu 6% em 12 meses; veja os bairros mais caros

O preço médio do aluguel de um imóvel padrão (65 metros quadrados, 2 dormitórios e 1 vaga de garagem) na cidade de São Paulo é de 2.058 reais por mês. Em janeiro, o valor apresentou um aumento de 0,6% em relação ao mês anterior e de 6% em relação a janeiro de 2020. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo site Imovelweb.

Ao analisar os preços dos aluguéis, os dados apontaram que os bairros que mais caíram nos últimos 12 meses foram da Conceição (-25%), Jurubatuba (-24%) e Jardim Anália Franco (-20%).

Em contrapartida houve aumento nos bairros da Luz (23%), Butantã (24%) e Vila Anglo Brasileira (4%). Veja abaixo:

Mais baratos (mensal) Variação Mensal Variação Anual Vila Sabrina (Vila Medeiros) R$ 1.118 6,80% -9,80% Jardim Miriam (Itaim Paulista) R$ 1.139 0,80% -17,20% Conjunto Residencial José Bonifácio (José Bonifácio) R$ 1.208 3,30% -1,20% Mais caros (mensal) Variação Mensal Variação Anual Vila Cordeiro (Itaim Bibi) R$ 4.753 0,70% 3,50% Vila Olímpia (Itaim Bibi) R$ 4.835 1,20% 3,60% Ibirapuera (Itaim Bibi) R$ 5.620 6,50% S/D



Na capital paulista, em janeiro, o preço médio do metro quadrado era de 6.283 reais. Desta maneira, um apartamento padrão (dois quartos, 65 m² e vaga na garagem) fica em torno de 408,2 mil reais, enquanto um apartamento de três quartos, 95 metros quadrados e vaga na garagem custa 596,6 mil reais. Valor do metro quadrado.

Entre os bairros, os dados indicam que Sítio Morro Grande (R$ 4.204/m²) e Canindé (R$ 5.449/m²) o preço do m² caiu 19,3% e 18,5%, respectivamente, nos últimos 12 meses, enquanto na Vila Diva – Zona Norte (R$ 6.252/m²) a queda foi de 17,3%. Enquanto isso, no Jardim Ângela (R$ 5.198/m²) e no Jardim das Perdizes (R$ 12.429/m²) o preço médio do m² cresceu 19,6%; no Jardim Iguatemi (R$ 4.317/m²) houve um aumento de 19,5%.

A tabela abaixo mostra os bairros com os metros quadrados mais barato e mais caro de São Paulo: