Alta de 180% em 11 meses não assusta e analistas reforçam compra em Suzano

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com os destaques da primeira metade do pregão — desta quinta-feira, 11, apresentou os seguintes destaques:

1) Reagindo ao balanço do quarto trimestre, as ações da Suzano (SUZB3) renovam recorde histórico intradiário na Bolsa hoje e caminham para a sexta alta em sete pregões. Mesmo com ganhos de 180% em quase 11 meses (do dia 18 de março, quado tocou o fundo de 2020, para cá), analistas reforçaram recomendação de compra.

Ainda entre os destaques positivos e na esteira do resultado trimestral, os papéis da Totvs (TOTS3) disparam 6%, a maior alta do Ibovespa nesta tarde, e também renovam máxima histórica.

2) O dia é marcado também por duas estreias na B3: os papéis da Westwing (WEST3) e Cruzeiro do Sul (CSED3). Ambos operam no negativo. Na mínima do dia, chegaram a cair até 11,5%.

3) No radar, hoje encerra o período de reserva do IPO da CSN Mineração (CMIN3) -- um dos mais aguardados do ano --, vale a pena entrar? Veja o que dizem os analistas. Os papéis têm estreia prevista na B3 para o dia 18 de fevereiro.

