Alibaba tem receita trimestral acima das previsões de Wall Street

(Reuters) – O Alibaba divulgou nesta terça-feira receita trimestral acima das estimativas de Wall Street, com a divisão de comércio eletrônico se beneficiando de uma migração para compras online desencadeada pela pandemia do coronavírus.

A receita total do Alibaba aumentou 37%, para 221,1 bilhões de iuanes (34,24 bilhões de dólares) no trimestre encerrado em 31 de dezembro, acima das estimativas dos analistas de 214,38 bilhões de iuanes, segundo dados IBES da Refinitiv.

Os resultados aparecem no momento em que a China reprime o império de negócios do fundador da empresa, Jack Ma, tendo forçado a suspensão de um IPO de 37 bilhões de dólares da subsidiária financeira do grupo, a Ant Group. O Alibaba disse que “não foi capaz de concluir uma avaliação justa” do impacto que o IPO interrompido da Ant terá sobre a empresa.

As autoridades suspenderam a oferta planejada depois que Ma fez comentários públicos criticando os reguladores financeiros da empresa em novembro. No mês seguinte, os reguladores começaram a investigar o Alibaba sobre supostas práticas monopolistas.

Alibaba cresce na pandemia

A receita de seus principais sites de ecommerce aumentou 38%, para um recorde de 195,54 bilhões de iuanes, impulsionada pelas operações da empresa na China, enquanto a economia se recuperava da crise da Covid-19.

O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de 79,43 bilhões de iuanes, ante 52,31 bilhões um ano antes. Já receita para computação em nuvem aumentou 50% ano a ano, atingindo 16,12 bilhões de iuanes, com a divisão divulgando um Ebitda positivo pela primeira vez.

O faturamento referente ao evento na China do Dia do Solteiro, maior evento de compras online do mundo — que ofusca as receitas geradas nos feriados de compras nos EUA, Black Friday e Cyber Monday — teve vendas de 74 bilhões de dólares em novembro.