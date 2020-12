Airbnb sobe 113% na estreia. Ainda vale investir? Veja como

O desempenho das ações do Airbnb no pregão de estreia na Nasdaq na quinta-feira, 10, deixou muito investidor arrependido de não ter tentado ingressar no maior IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) de 2020. A alta de 113% mostrou o apetite ainda elevado de investidores por empresas de tecnologia no melhor ano em ofertas da história.

O Airbnb encerrou a quinta-feira avaliado em 101,6 bilhões de dólares, acima do valor de mercado somado de três dos maiores grupos hoteleiros do mundo, o Marriott, o Hilton e o Hyatt — de 80 bilhões de dólares.

As ações abriram a 146 dólares na Nasdaq na véspera, muito acima do preço da oferta pública inicial de 68 dólares cada uma, que levantou 3,5 bilhões de dólares para a empresa. A ação chegou a subir 142,6%, a 165 dólares, em seu melhor momento.

O Airbnb, que foi fundada em 2008 como um site de reservas de quartos por dias ou semanas, havia sido avaliado em 31 bilhões de dólares na última rodada de captação realizada em 2017.

Apesar da alta expressiva, analistas estão divididos quanto às perspectivas de ganhos com as ações da companhia no médio prazo. O Airbnb nunca registrou um resultado positivo (lucro) anual em seus 12 anos de existência e chegou a ter a sobrevivência colocada em xeque quando a pandemia paralisou a indústria global de viagens.

Mas a forma como a companhia reagiu, cortando 25% de seus funcionários, reduzindo gastos com marketing e se viabilizando como uma plataforma líder em hospedagens não necessariamente ligadas a viagens de turismo, pareceu surtir resultados, a tal ponto que conseguiu chegar ao lucro no terceiro trimestre do ano.

Ainda assim, o Airbnb advertiu no seu prospecto para o IPO de que existe o risco de que nunca alcance o lucro no resultado anual. No acumulado de janeiro a setembro, o prejuízo ficou próximo de 1 bilhão de dólares.

Como investir

Apesar de não ser possível comprar ações do Airbnb no mercado brasileiro, o investidor brasileiro que acredite no crescimento da startup de locação pode aplicar recursos de outras formas: por meio de conta diretamente em uma corretora no exterior para comprar os papéis ou via fundos de investimentos nacionais que investem em ações da companhia na Nasdaq.

Existem corretoras especializadas em atender investidores da América Latina, como a Avenue Securities. Na corretora o atendimento pode ser feito em português.

Há também a alternativa da exposição indireta, mas o investidor terá um ganho diluído em relação à eventual alta das ações.

Existem três tipos de produtos nacionais com exposição no exterior, regulados pela norma da CVM n° 555:

Fundos que podem investir até 20% do patrimônio no exterior, que podem ser acessados por investidores em geral;

Fundos que podem aplicar até 40% de seu patrimônio em outros países, restritos a investidores qualificados (que têm mais de 1 milhão aplicado);

E fundos que investem no mínimo 67% de seu patrimônio no exterior, para qualificados e profissionais.

Em fundos com exposição no exterior, geralmente, é possível aplicar ou não em ações do Airbnb, e por pouco ou muito tempo. Quem decide isso é o gestor do fundo. É preciso buscar informações na sua corretora ou banco.