Airbnb entra na bolsa; produção da vacina no Butantan e tudo para ler hoje

BCE, vendas no varejo, comunicado do Copom e o que mais move o mercado

Investidores aguardam novas medidas de estímulo na Europa, que sente os efeitos econômicos da segunda onda de coronavírus

Airbnb fará abertura de capital nesta quinta depois de anos de expectativa

Companhia fundada por Brian Chesky vai negociar 51,6 milhões de ações e espera atingir valor de mercado de 41,8 bilhões de dólares

Sem registro da Anvisa, Butantan anuncia cronograma de produção da vacina

Acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac prevê a produção de 40 milhões de doses, mais 6 milhões que virão prontas da China

Morre Joseph Safra, fundador do Banco Safra e filantropo

O sepultamento será realizado hoje em São Paulo

Agência americana discute nesta quinta uso emergencial de vacina da Pfizer

Reunião com órgão regulador dos Estados Unidos começa hoje às 11 horas

Líderes europeus se reúnem para debater pandemia e mudanças climáticas

O Conselho Europeu fará encontro online nesta quinta. Além do clima e da covid, pauta inclui o combate ao terrorismo e as relações do bloco coma Turquia

França multa Google em US$ 120 milhões e Amazon em US$ 42 milhões. Entenda

A agência reguladora francesa multou o Google e a Amazon por incluir cookies publicitários “sem aviso prévio” nos computadores dos usuários

Acordo global para prevenir pesca predatória emperra na OMC

Com prazo prestes a acabar, acordo conduzido pela Organização Mundial do Comércio frustra defensores da vida marinha e abala imagem da instituição

Previdência com até 100% de ativos no exterior? Entenda como é possível

Itaú Unibanc montou uma carteira de previdência com exposição de até 100% a ativos estrangeiros, mas legislação de fundos impõe limite de 20%

Ativos alternativos se popularizam e chegam ao pequeno investidor

Avanço da tecnologia e mudanças regulatórias em ambiente de juro baixo facilitam acesso de investidor a produtos que vão de músicas a precatórios

EXAME Research trará análises da Gavekal, referência global

Empresa de serviços financeiros fundada pelo francês Charles Gave é uma das líderes em análise independente macro, de mercados e alocação de ativos

Política e mundo

Grupos rivais na Câmara ajustam discurso de olho em votos da oposição

Sucessão da Câmara vai impactar a agenda de reformas e os planos de recuperação econômica, fatos decisivos para uma eventual reeleição de Bolsonaro em 2022

Câmara aprova urgência de 11 propostas da bancada feminina

Os projetos integram a pauta da campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Os textos podem ser votados nesta quinta (10)

Economia do Reino Unido fica estagnada em outubro

O PIB do Reino Unido continua 7,9% abaixo do nível de fevereiro

Mortes por covid-19 na Alemanha devem aumentar mais, diz instituto

O número de mortes por covid-19 na Alemanha está crescendo rapidamente. Em 24 horas foram registrados 440 óbitos

Covid-19 circula na Itália desde novembro, diz estudo

Menino de 4 anos em Milão apresentou os primeiros sintomas no dia 21 de novembro e foi diagnosticado com o novo coronavírus

Anvisa identifica pontos fora do padrão em fábrica da Sinovac na China

Segundo apuração da revista Veja, a Anvisa teria apontado pontos fora dos padrões exigidos no Brasil após a inspeção feita na fábrica da Sinovac

Facebook é processado e pode ser obrigado a vender Instagram e WhatsApp

Processo gira em torno das aquisições do Facebook, particularmente a compra do Instagram por US$ 1 bilhão em 2011

Como é viajar (e o que mudou) no 737 Max, que voltou a voar pela Gol

Após recertificação, companhia diz confiar na segurança do avião da Boeing; clientes que não quiserem voar nele poderão remarcar seus bilhetes sem custo

Nesta quinta-feira (10), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de outubro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até outubro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Depois dos Estados Unidos e do Brasil é a vez da Zona do Euro decidir, nesta quinta-feira como fica a taxa básica de juros da economia da região.

Nos EUA, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

“Gerir um botequim e uma empresa dá o mesmo trabalho? Depende, fazer bem feito sempre dá o mesmo trabalho” — Rubens Ometto.

