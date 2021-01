IRB abre com alta de 1,4% mas volta para leilão na B3; siderúrgicas e Vale caem

Depois de passar uma hora no leilão de abertura da B3, as ações da resseguradora IRB Brasil (IRBR3) abriram com ganhos de 1,43% nesta sexta-feira, 29, mas logo voltaram para leilão. A negociação está prevista para ser retomada às 12h06. O movimento dá continuidade à alta de ontem, quando esses papéis subiram 18%. O movimento dos últimos dias ocorre em meio à reunião de um grupo de investidores brasileiros nas redes sociais para tentar alavancar os papéis da companhia por meio de uma compra coletiva, inspirados pelo que aconteceu com as ações da varejista de jogos americana GameStop.

O grupo brasileiro tenta replicar o que ocorreu com a varejista de jogos americana, que dispara mais de 920% este mês, em meio à uma onda de compras de investidores pessoas físicas que se organizaram no fórum Wall Street Bets, na rede social Reddit, para buscar desafiar grandes fundos de investimentos que estavam vendidos nos papéis da companhia. O efeito levou investidores tradicionais do mercado financeiro a ultrapassarem perdas de um bilhão de dólares em um único pregão.

Vale e siderúrgicas

Na ponta oposta, as ações da Vale (VALE3) aparecem como a maior contribuição negativa em pontos para o Ibovespa nesta sessão. A mineradora recua 1,96% nesta manhã. Em porcentagem, a siderúrgica CSN (CSNA3) puxa as perdas, com queda de 3,56%. No mesmo setor, Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) caem 2,44%, 1,56% e 1,91%, respectivamente.

Apesar da queda, o preço do minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao fechou em alta de 0,71% hoje, em 158,54 dólares a tonelada.