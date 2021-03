Fim da janela? AgroGalaxy suspende IPO em cima da hora

A varejista de insumos agrícolas AgroGalaxy decidiu suspender o pedido de registro oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) devido às condições desfavoráveis do mercado financeiro nacional. A empresa estrearia na B3, bolsa brasileira, nesta-sexta-feira, 12, com uma oferta que poderia movimentar perto de 1,430 bilhão de reais.

O dinheiro seria utilizado para para reforçar o capital de giro e a estrutura de capital, modernizar as unidades de produção e investir em expansão orgânica e via aquisições. Analistas, no entanto, estavam céticos com o desempenho da empresa e recomendavam ficar de fora da oferta.

Em nota, a companhia afirmou que deve manter o foco no crescimento e transformação dos negócios, na integração das empresas adquiridas como plataforma, na estratégia digital e em novas fusões e aquisições.

A AgroGalaxy havia protocolado o registro para IPO em 31 de dezembro de 2020. Não há previsão de quando a oferta será retomada.