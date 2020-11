Aéreas disparam com avanços de vacinas; Carrefour cai 4% após protestos

As ações das aéreas lideram os ganhos do Ibovespa na manhã desta segunda-feira, 23, com notícias positivas sobre vacinas. As ações da Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) sobem 4,74% e 3,98%, respectivamente. Também seguindo o otimismo avançam os papéis da empresa de turismo CVC Brasil (CVCB3) e da fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3), com valorização de 2,93% e 2,15%. No radar, a farmacêutica AstraZeneca anunciou que sua vacina mostrou eficácia de 90% nos testes, enquanto a agência reguladora dos Estados Unidos (FDA) deve decidir sobre autorização da vacina da Pfizer no próximo dia 10.

Carrefour

Na ponta oposta, as ações do Carrefour (CRFB3) recuam 4,22%, puxando as perdas do Ibovespa, após onda de protestos contra o racismo pelo Brasil. Na última quinta-feira, o soldador João Alberto Silveira Freitas, negro de 40 anos, foi espancado e morto em uma das lojas do supermercado em Porto Alegre. No mesmo setor, os papéis do Pão de Açúcar (PCAR3), que subiram 4,55% na sexta-feira, recuam 1,10% hoje.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) avançam mais de 3%, seguindo o movimento positivo dos preços do petróleo. O otimismo é alimentado também por notícias de avanços das vacinas contra covid-19 e expectativas de que os membros da Opep+, que reúne os países produtores de petróleo da Opep e aliados, estendam por mais 3 a 6 meses os atuais cortes na produção da commodity em reunião que será realizada no fim do mês. Os contratos do petróleo Brent, negociado em Londres e usado como referência pela estatal, sobe 1,45% nesta manhã.

No mesmo setor, os papéis da PetroRio (PRIO3) avançam mais de 2%. Na semana passada, as ações da companhia avançaram 27%, liderando os ganhos do Ibovespa, após anúncio de compra de participações em campos na região do pré-sal.

Telefônica Brasil

As ações da Telefônica Brasil (VIVT3) sobem mais de 1%. No radar, a companhia informou que concluiu hoje a conversão de todas suas ações preferenciais em ordinárias. Com a operação, a empresa converteu 1,119 bilhão de ações preferenciais em ordinárias, na proporção de uma PN para uma ON, com extinção das preferenciais. Com isso, a partir de hoje, apenas o ticker VIVT3 está disponível para negociação das ações da companhia na B3.

Sinquia

A Exame Research iniciou nesta segunda-feira cobertura das ações da Sinquia (SQIA3), com recomendação neutra e preço-alvo em 23,90 reais para o fim de 2021, o que representa um potencial de valorização de 7,9% frente ao fechamento da última sexta-feira. Para os analistas Bruno Lima e Vitor de Melo, que assinam o relatório, os papéis da companhia estão sendo negociados com múltiplos em linha com seus pares Totvs (TOTS3) e Linx (LINX3), o que não demonstra grande assimetria de preço no atual patamar.

Nesta sessão, os papéis da Sinquia recuam 1,44%. No ano, acumulam queda de 10,90%. Totvs cai 1,21% hoje, enquanto Linx avança 0,14%.

Ultra, Cosan

A Raízen, controlada pela Cosan (CSAN3), e o Grupo Ultra (UGPA3), dono dos postos Ipiranga, lideram a disputa pelas refinarias Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio de Grande do Sul, segundo informações de O Estado de São Paulo. Conforme apuração do jornal, a Raízen estaria à frente na disputa pela Repar, enquanto o Grupo Ultra levaria a Refap.

Segundo analistas da Exame Research, Cosan e Ultrapar já eram apontadas como as principais concorrentes na disputa pelas refinarias da Petrobras no sul do país. Para a Petrobras, eles comentam que o desenho é atrativo. “Por mais que não haja um número grande de postulantes, os dois favoritos são grupos fortes e que tendem a fazer propostas interessantes”. Já para a Cosan, avaliam que a obtenção da Repar teria um caráter estratégico, dada a qualidade do ativo, enquanto, para Ultrapar, a Refap seria importante pelos potenciais ganhos de sinergia com as operações da empresa no Rio Grande do Sul.