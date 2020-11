Aéreas disparam 6% com avanços de vacinas; Petrobras tem 4ª alta seguida

Depois de subir por três pregões seguidos, as ações dos bancos caem nesta quarta-feira, 18, em dia de realização de lucros. Por conta da forte participação desses papéis na composição da carteira teórica do Ibovespa, Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4), que recuavam 1,65% e 1,42%, respectivamente, às 10h51, exerciam as maiores pressões, em pontos, para o recuo do índice hoje. O Ibovespa quebra uma sequência de três pregões de alta e registra baixa de 0,31% nesta manhã. Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) desvalorizam 0,74% e 0,44%.

Aéreas

Com notícias sobre avanços de vacinas, as aéreas voltam a subir forte. Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) aparecem como as maiores altas do Ibovespa, com ganhos de 6,16% e 5,72%, nesta ordem. A empresa de turismo CVC Brasil (CVCB3) também segue a onda e sobe 4,12%.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) buscam o quarto pregão seguido no positivo e sobem 1,61% no caso das ordinárias e 1,14%, as preferenciais. Ontem, as ações PN da estatal bateram seu maior patamar de fechamento desde o começo março. Contribui para o movimento a alta dos preços do petróleo no mercado internacional, com expectativa de que os membros da Opep e seus aliados adiem um aumento na produção da commodity para compensar uma alta acima do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

Na terça, o American Petroleum Institute (API) reportou que os estoques da commodity nos EUA subiram em 4,2 milhões de barris na última semana, acima das expectativas de 1,7 milhão de barris, segundo pesquisa da Reuters. O contrato do petróleo Brent, negociado em Londres e usado como referência pela petroleira, subia 1,46%.