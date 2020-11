Aéreas disparam até 5%; NotreDame cai 2% com oferta de ações

As ações das aéreas lideram os ganhos do Ibovespa nesta segunda-feira, 30, em meio a notícias sobre vacinas. Entre os destaques, no fim de semana, o Financial Times reportou que o Reino Unido deve se tornar o primeiro país ocidental a aprovar uma vacina contra covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech, com início a partir de 7 de dezembro.

No pregão, os papéis da Azul (AZUL4) disparam quase 5%, seguidos por Gol (GOLL4), avança 3,7%. Na esteira, as ações da empresa de turismo CVC Brasil (CVCB3) registram ganhos de 1,8%.

Sobre Azul, o papel também reage à elevação de recomendação de neutra para compra pelo BTG Pactual, com preço-alvo em 47 reais, o que implica um potencial de valorização de 27% frente ao último fechamento.

Cyrela

Também entre os maiores ganhos do Ibovespa, aparecem as ações da Cyrela (CYRE3), com alta de 1,8%. Os papéis da companhia tiveram recomendação elevada de equal-weight, equivalente a neutro, para overweight, similar à compra, pelo Morgan Stanley. O preço-alvo é de 30 reais, o que implica um potencial de valorização de 10%.

Vale

Depois de subirem mais de 1% nesta manhã, as ações da Vale (VALE3) viraram para queda, dando uma pausa no rali dos últimos dias. Neste momento, recuam 1,43%, na contramão dos preços do minério de ferro. A commodity cotada no porto de Qingdao, na China, subiu 1,55% nesta segunda-feira, indo para 131,63 dólares a tonelada.

Varejo/e-commerce

Apesar das vendas online terem batido recorde na Black Friday deste ano, no período entre quinta e sexta-feira, as ações das empresas de e-commerce caem nesta sessão. B2W (BTOW3) recua 5,8% e lidera as perdas do Ibovespa. Via Varejo (VVAR3) e Magazine Luiza (MGLU3) têm perdas de 4,11% e 3,27%, respectivamente.

De acordo com levantamento feito pela Ebit/Nielsen, as vendas online totalizaram 4,02 bilhões de reais na Black Friday, alta de 25,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram realizados mais de seis milhões de pedidos ao todo, avanço de 15,5%.

A Magazine Luiza informou nesta manhã que, em novembro, a empresa teve um crescimento de vendas online acima de 100%, aumentando em 10 pontos percentuais sua participação de mercado no e-commerce formal brasileiro no mês, comparado com o ano anterior, segundo dados da Ebit/Nielsen.

A Via Varejo disse que as vendas totais brutas atingiram 3,0 bilhões durante a Black Friday, superando o recorde de 2019, com crescimento de 37%.

Os analistas da Exame Research comentam que, embora o crescimento durante a quinta e a sexta-feira não tenha sido tão intenso, o desempenho do e-commerce em novembro como um todo foi forte — um indicativo de que as compras foram diluídas ao longo do mês, com promoções que começaram bem antes da Black Friday em si. Eles apontam que os resultados têm implicações positivas para o setor, ainda mais considerando que as ações das varejistas ficaram para trás no rali das últimas semanas.

Suzano

As ações da Suzano (SUZB3) seguem para sua quarta alta consecutiva, acumulando no período ganhos de 12%. Na sessão, os papéis sobem 0,31%. Na última sexta-feira, a RISI, consultoria especializada em papel e celulose, anunciou que a Suzano emplacou naquela data mais um aumento de preços para celulose de fibra curta. A alta foi de 30 dólares a tonelada, o que levou o preço da commodity para 500 dólares a tonelada.

Analistas do Credit Suisse comentam que o repasse foi recebido com surpresa já que, em novembro, já havia sido visto um aumento de 20 dólares a tonelada e a maioria dos players do setor acreditava que um novo repasse fosse ocorrer apenas no primeiro trimestre do ano que vem.

Segundo eles, esse movimento reforça a confiança da Suzano e esperam que seja bem sucedido. “Acreditamos que o mercado está em um ambiente de margens saudáveis, spreads altos entre celulose de fibra curta e longa (atualmente em 160 dólares a tonelada, contra média histórica de 70-80 dólares a tonelada) e uma restrição temporária na oferta (paradas de manutenção e alguma restrição na Indonésia). Para eles, essa janela de oportunidade deve durar até o segundo trimestre de 2021, especialmente considerando que o MAPA Project da Aramco deve atrasar seis meses, para o quarto trimestre do ano que vem.

No setor, eles dizem que preferem Suzano à Klabin, por conta de uma melhor geração de fluxo de caixa livre e desalavancagem mais rápida.

Diante de uma leitura otimista para os preços da celulose, os analistas do Bradesco BBI reafirmaram Suzano como sua preferida no setor de papel e celulose na América Latina, assim como a recomendação outperform, equivalente a compra. O preço-alvo foi elevado de 58,00 reais para 70,00 reais, o que implica em um potencial de valorização de 26% frente ao último fechamento.

NotreDame Intermédica

As ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) caem 2,03% após a companhia anunciar, no domingo à noite, uma oferta subsequente de ações (follow on) para venda de uma parcela da participação detida pelo fundo de investimento Alkes I em seu capital social. Essa é a terceira queda seguida dos papéis, que acumulam perdas de cerca de 5% no período.

Segundo a empresa, a operação contemplará, inicialmente, 40 milhões de ações ordinárias do fundo, com possível lote adicional de até 14 milhões de papéis.

Segundo analistas da Exame Research, a operação tende a pressionar as cotações da Intermédica no curto prazo. “Ofertas secundárias não trazem recursos ao caixa da empresa e aumentam a quantia de ações em circulação no mercado — é, basicamente, um desinvestimento por parte do fundo”, comentam.

CCR

As ações da CCR (CCRO3) avançam 0,62%. A companhia informou que o tráfego das rodovias administradas cresceu 10,0% entre os dias 20 a 26 de novembro, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2020, foi apurado queda de 2,8% em relação ao ano passado.

Segundo analistas da Exame Research, os dados são positivos e que mostram uma dinâmica mais saudável para a empresa. No entanto, comentam que possíveis novas restrições a serem anunciadas pelo governo de São Paulo para conter o avanço da Covid-19 podem pressionar as ações no curto prazo.

Oi

As ações ordinárias e preferenciais da Oi (OIBR3; OIBR4) sobem 3,9% e 2,7%, respectivamente. A companhia informou na sexta-feira que fechou acordo com a Advocacia Geral da União (AGU), que vai permitir um desconto de 50% no valor total da dívida que possui com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com o acordo, o montante total a ser pago pela companhia passou a ser de 7,205 bilhões de reais, contra 14,333 bilhões de reais anteriormente. O acordo foi firmado nos termos da nova lei de falências, que estabeleceu novas condições de pagamentos de dívidas à União por empresas em processo de recuperação judicial.