Aéreas disparam 4%, Petrobras salta 3% e Linx cai 5% antes de assembleia

Os papéis da Azul (AZUL4) saltam 4,59% nesta segunda-feira, 16, e lideram os ganhos do Ibovespa, com notícia promissora de vacina contra covid-19, deixando em segundo plano o balanço do terceiro trimestre da companhia reportado nesta manhã. A empresa reportou prejuízo líquido de 1,23 bilhão de reais no período, ante prejuízo de 550,5 milhões de reais no mesmo trimestre de 2019. O prejuízo líquido ajustado, que exclui eventos não recorrentes, ganhos e perdas com marcação a mercado e variação cambial, foi de 1,22 bilhão de reais, contra lucro de 145 milhões de reais no ano passado. A receita líquida teve queda de 73% no trimestre, na mesma base de comparação, indo para 805,3 milhões de reais, abaixo das estimativas da Bloomberg. Também impulsionada por expectativa de uma vacina, as ações da Gol (GOLL4) sobem mais de 3,94%.

Petrobras

A Petrobras (PETR3; PETR4) vê suas ações ordinárias se valorizarem 4,53% e as preferenciais, 3,84%, em meio à disparada dos preços do petróleo no mercado internacional. O contrato Brent, negociado em Londres e usado como referência para a estatal, subia 3,18% neste momento, com expectativas de que a Opep+ segure a produção atual da commodity, o que compensa preocupações sobre uma demanda mais fraca para o combustível devido ao aumento de casos de covid-19 no mundo. No mesmo setor, PetroRio (PRIO3) sobe 2,56%.

Cosan

A Cosan (CSAN3) avança 1,73% após balanço do terceiro trimestre. Segundo analistas da Exame Research, os resultados da empresa mostraram uma evolução em relação ao segundo trimestre, especialmente na distribuição de combustíveis – uma tendência que já tinha sido mostrada por Ultrapar (UGPA3, -0,24%) e BR Distribuidora (BRDT3, +0,60%). “Essa tendência de recuperação na Raízen Combustíveis pode animar o mercado, apesar dos dados piores na comparação anual”, comentaram. A Cosan reportou lucro líquido de 303,8 milhões de reais no terceiro trimestre, 62,9% a menos do que os 818,9 milhões de reais do mesmo período de 2019.

Linx

Os papéis da Linx (LINX3) caem 3,83% na sessão, para 35,56 reais. No radar, a Comissão de Valores Mobiliários permitiu que fundadores da Linx (LINX3) votem na assembleia geral extraordinária convocada para amanhã para decidir sobre a proposta da StoneCo para aquisição da empresa. “Considerando que os fundadores da Linx detêm 14% do capital da empresa e que eles são favoráveis à operação com a StoneCo, o fechamento da transação torna-se cada vez mais provável, mas não significa que será fácil. Há pedidos de adiamento da assembleia prevista para amanhã. Além disso, a própria Totvs – rival da StoneCo na disputa – pode tentar mobilizar mais minoritários e tentar barrar a aprovação”, dizem os analistas da Exame Research. Os papéis da Totvs (TOTS3) recuam 3,87% hoje.

Cemig

As ações da Cemig (CMIG4) sobem após Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ajustado de 1,46 bilhão de reais no terceiro trimestre, contra número negativo de 172 milhões no ano passado e acima do consenso do mercado. O lucro líquido somou 545,4 milhões de reais, revertendo prejuízo líquido de 281,8 milhões no mesmo período de 2019 e também acima das projeções. Segundo analistas do Safra, o resultado da companhia veio melhor do que o esperado, destacando iniciativas de redução de custos e desinvestimentos de ativos não essenciais como uma agenda positiva para a empresa. O banco tem recomendação de compra para a ação. “No geral, Cemig é uma opção de alto beta em um bom ponto de entrada”, comentam.