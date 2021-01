ADRs da Eletrobras afundam 11% em NY após saída de CEO

Os American Depositary Receipts (ADRs) da Eletrobras (ELET3; ELET6) negociados na Bolsa de Nova York afundavam 11,05% às 11h33 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 25, após renúncia do CEO da companhia, Wilson Ferreira Junior, conforme fato relevante divulgado ontem pela empresa. Os papéis da estatal negociados na B3 só sentirão o efeito da notícia na abertura do pregão de amanhã, uma vez que a Bolsa brasileira está fechada hoje por conta do feriado de aniversário de São Paulo.

O executivo, que alegou razões pessoais para a saída, continuará no cargo até o dia 5 de março. Não há por ora um sucessor anunciado.

Haverá uma teleconferência com investidores e a participação de Ferreira Junior nesta segunda-feira às 15h.

Na semana passada, as ações da companhia caíram cerca de 11%, liderando as perdas do Ibovespa no período, em meio a dúvidas sobre a permanência do executivo no cargo após declaração do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a privatização da elétrica não era prioridade. Wilson Ferreira Junior, que assumiu o comando da Eletrobras em 2016, tinha como missão reestruturar a companhia, sanear as finanças e prepará-la para a privatização.

Diante das incertezas sobre o futuro da estatal, o Bradesco BBI cortou na sexta-feira a recomendação dos papéis de outperform, equivalente a compra, para neutra. No cenário-base, os analistas do banco apontavam uma probabilidade de 90% da privatização não ocorrer, mas com a permanência das melhoriais implementadas pela atual gestão. Já no caso da privatização não acontecer e com a saída do CEO, eles viam o valor justo das ações cair para 24,00, o que representaria uma desvalorização de 21,5% frente ao fechamento da última sexta-feira.