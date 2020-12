Ações de turismo despencam no mundo com mutação do coronavírus

Depois de semanas de otimismo no mercado financeiro, o clima de tensão voltou nesta segunda-feira, 21, com países da Europa suspendendo voos para o Reino Unido em tentativa de se isolarem de nova variação do coronavírus. Segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a mutação da covid-19 descoberta no sul da Inglaterra pode ser até 70% mais contagiosa.

Com o fechamento das fronteiras, a libra esterlina se desvaloriza mais de 1,8% contra o dólar, enquanto o FTSE 100, principal índice da bolsa de Londres, chegou a cair mais de 3%. O índice pan-europeu Stoxx 600 recua 2,4%

Mas são as ações de empresas do setor turismo as que mais sofrem. Por volta das 9h desta manhã (horário de Brasília), os papéis da International Airlines Group (IAG), holding da britânica British Airways, caíam 8,57%, depois de terem tocado 14% de desvalorização na abertura da bolsa de Londres. Na França, os papéis da Air France, que chegaram a cair 11,5% na abertura, recuam 5,16%, enquanto a alemã Lufthansa perde 4,46%.

Ações de redes de hotéis também apresentam fortes perdas nesta manhã, com a espanhola Meliá Hotels e a francesa Accor Hotels em queda de 5,49% e 4,13%, respectivamente.

No Brasil, as ações de Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) recuavam perto de 5% às 10h45, enquanto as da CVC (CVCB3) caíam quase 7%.

Nos Estados Unidos, empresas do setor de viagens também apresentam perdas significativas nos negócios que antecedem a abertura do mercado. Delta Airlines e American Airlines têm respectivamente perdas de 3,5% e 4,42%, enquanto as ações da MGM caem 3,82%. Os papéis da Airbnb, que estrearam há poucos dias, recuam 3,5%.