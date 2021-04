Ações da Tesla avançam perto de 8% no pré-market após recorde de entregas

As ações da Tesla, a montadora de carros elétricos de Elon Musk, avançam perto 8% no pré-market dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 5, após a companhia registrar recorde de entregas.

Na última sexta-feira, a empresa divulgou um número recorde de entregas de carros elétricos para o trimestre de janeiro a março, superando as estimativas do mercado.

A notícia pode recuperar a força dos papéis da montadora, que vem recuando desde o recorde histórico superior a 880 dólares no fim de janeiro. Os papéis já caíram 21% desde o preço recorde e, no acumulado do ano, a queda se aproxima dos 7%.

A montadora de carros elétricos entregou 184.800 veículos globalmente durante o primeiro trimestre, acima das estimativas de 177.822 veículos, de acordo com dados da Refinitiv. As entregas são um parâmetro equivalente a vendas para a montadora.

O número também supera seu recorde anterior de 180.570 alcançado no último trimestre.