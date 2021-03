Ações da onda Reddit perdem US$ 167 bilhões após rápido rali

(Bloomberg) -- Felipe Zahr queria fazer parte da história. Então, depois da impressionante alta de 1.625% das ações da GameStop em janeiro, decidiu entrar em ação.

O estudante de 18 anos de Guanacaste, Costa Rica, comprou US$ 928 em ações da varejista de videogames na segunda-feira usando a conta de investimento do pai, quando as ações eram negociadas em torno de US$ 232, diz. Um dia depois, ele já apertava o botão de venda, com quase metade de seu investimento perdido. “Foi um experimento social, certamente não foi um investimento inteligente”, disse Zahr. “Foi uma aposta.”

Zahr faz parte da legião de operadores que apostaram em ações sem popularidade nas últimas semanas, estimulados por membros do fórum WallStreetBets do Reddit. E, por um período, tudo funcionou. O entusiasmo elevou tanto os preços e a volatilidade que a Robinhood Markets e outras corretoras foram obrigadas a limitar as negociações.

As 50 ações que a Robinhood originalmente colocou em sua lista restrita haviam se valorizado US$ 276 bilhões desde o final de 2020 até o pico da recente onda compradora, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Mas, agora, US$ 167 bilhões foram eliminados em apenas alguns dias, e há poucos sinais de que as perdas estejam diminuindo.

A ação da GameStop despencou 60% na terça-feira, para US$ 90, elevando sua perda de dois dias para 72%. A Koss perdeu 43%, após queda de 45% na segunda-feira. A BlackBerry se desvalorizou 21%, enquanto a AMC Entertainment fechou com baixa de 41%. Uma cesta igualmente ponderada das 50 ações originalmente restritas pela Robinhood caiu quase 10% no pior dia desde o pico na quarta-feira.

Os últimos dias serviram como um lembrete de que, apesar do popular mantra, as ações nem sempre sobem. Conforme milhões de novos membros se uniam ao agora infame fórum r/ wallstreetbets e a GameStop entrava no léxico cultural mundial, não foi difícil encontrar vencedores da negociação rápida se gabando sobre os ganhos online.

No entanto, agora, a bolha estoura rápido em uma das mais impressionantes histórias do mercado na última década, à medida que ações de empresas como GameStop e AMC despencam.

“Qualquer coisa pode se tornar sinistra se as pessoas entrarem com a educação e as intenções erradas”, disse JJ Kinahan, estrategista-chefe de mercado da TD Ameritrade. “A educação do risco, risco, risco, risco. Porque tenho que ser honesto, não conheço ninguém que não se sinta confortável com recompensas.”