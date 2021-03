Ações da Oi avançam 5% após balanço do 4º tri e BTG recomenda compra

A Oi (OIBR3; OIBR4) surpreendeu o mercado e divulgou nesta manhã que registrou lucro líquido consolidado de 1,798 bilhão de reais no quarto trimestre de 2020, revertendo prejuízo de 2,281 bilhões de reais no mesmo período do ano anterior. O consenso do mercado esperava um lucro de 224,9 milhões de reais.

A companhia de telecomunicações divulgou seus resultados nesta segunda-feira, 29, e reforçou o foco no negócio de fibra óptica. Em teleconferência com analistas e investidores, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou que o serviço será trazido para São Paulo no segundo trimestre do ano, chegando a 2 milhões de domicílios até o final de 2022.

Abreu também afirmou que a operadora espera concluir a venda da unidade móvel e da fatia de 51% na InfraCo até o final do quarto trimestre, encerrando, na sequência, o processo de recuperação judicial da companhia que se arrasta desde 2016.

As notícias animaram os investidores e as ações da companhia subiram 5% no fechamento (OIBR3). Os papéis ordinários da Oi já acumulam alta de 280% nos últimos 12 meses, e, segundo o BTG Pactual, podem avançar ainda mais.

Em relatório, o banco classifica a Oi como “ótima oportunidade de investimento” e recomendaram compra com preço-alvo de 3,10 reais – um potencial de valorização de 58%.

“Estamos confiantes de que a venda da operação móvel e da empresa de infraestrutura será concluída de forma satisfatória e projetamos um bom crescimento proveniente dos negócios de fibra da empresa”, disseram os analistas, em relatório.

A Oi encerrou o último trimestre com 4,6 bilhões de reais em caixa e com aumento de 545 milhões de reais na dívida líquida. Os altos investimentos em fibra são a principal fonte de pressão no caixa da empresa.

“Esperamos a venda de ativos (torres, data centers, operações móveis e uma participação na InfraCo) para ajudar a financiar a rápida implantação de fibra da empresa”, apontam os analistas.