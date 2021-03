Ações da China tem maior ganho em três semanas

As ações da China registraram seu maior ganho diário em três semanas nesta quarta-feira, lideradas por bancos e commodities, à medida que as esperanças de crescimento econômico doméstico compensavam os temores de uma política monetária mais apertada.

Alguns operadores também atribuíram a força do mercado ao ambiente 'bullish' antes da reunião anual do Congresso Nacional do Povo da China, que começa na sexta-feira.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,92%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,95%. Ambos os índices registraram seu melhor desempenho desde o início de fevereiro.