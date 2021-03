Ações da China se recuperam, apesar da desaceleração do crescimento industrial

As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira, recuperando-se de sua maior perda semanal em um ano, com os investidores comprando ações prejudicadas pela liquidação mesmo depois que o crescimento mais lento da atividade industrial destacou a fragilidade da recuperação econômica do país.

O setor de consumo básico subiu 1,49% e o subíndice de saúde ganhou 1,32%.

Analistas do UBS disseram que os riscos negativos para o mercado são "administráveis" após a queda da semana passada.

A atividade industrial da China avançou ao ritmo mais lento em nove meses em fevereiro, com a fraca demanda do exterior e surtos de coronavírus prejudicando a produção, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,41%, a 29.663 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,63%, a 29.452 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,21%, a 3.551 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,54%, a 5.418 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI permaneceu fechado.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não teve operações.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,81%, a 2.973 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,74%, a 6.789 pontos.