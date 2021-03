Ações da Baidu têm dia de estreia decepcionante em Hong Kong

As ações da Baidu fecharam estáveis na estreia em Hong Kong nesta terça-feira, 23, contrariando a tendência de forte valorização dos papéis no primeiro pregão de negociação. Os investidores ficaram receosos com a enxurrada de captações no mercado chinês e ainda têm dúvidas sobre os planos de crescimento da empresa.

As ações da Baidu — que já é listada na Nasdaq, nos Estados Unidos — fecharam a 252 dólares de Hong Kong cada uma, em linha com o preço definido na "listagem secundária", que levantou o equivalente a 3,1 bilhões de dólares americanos.

A operação foi a estreia mais fraca para uma empresa listada nos Estados Unidos em Hong Kong desde a Yum China, que viu suas ações recuarem 5,3% na estreia em setembro.

O analista da LightStream Research, Shifara Samsudeen, disse que as estreias em "listagens secundárias" geralmente não são tão fortes quanto os IPOs, mas observou que, neste caso, os investidores estão preocupados com os planos futuros de crescimento e diversificação da Baidu.

"Achamos que levará mais alguns trimestres para que o mercado aprecie devidamente os esforços da Baidu em computação em nuvem e outras iniciativas e avalie a ação como um papel abrangente da internet", disse Samsudeen à Reuters.

Hong Kong viu 31,4 bilhões de dólares americanos arrecadados com as vendas de ações até agora neste ano, em comparação com 8,6 bilhões no mesmo período do ano passado, o que tem gerado preocupações de que o apetite para compras de novos negócios possa estar enfraquecendo.

O presidente da Baidu, Robin Li, disse que a operação foi uma "volta para casa" da empresa.

"Quando a Baidu foi listada na Nasdaq eu disse que [a bolsa americana] era apenas uma de nossas paradas. A Baidu voltaria para a China em algum momento, porque a China é nossa raiz. Hoje, a Baidu finalmente voltou para casa", disse o executivo em cerimônia em Pequim.