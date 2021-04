Ações da Atom, de Carol Paiffer, disparam 206% após entrada da EXAME

As ações da Atom (ATOM3) subiram 32% na B3 nesta quinta-feira, 1º de abril, no dia seguinte à alta de 131% nas cotações. A forte valorização acontece depois que a empresa de educação e conteúdo financeiro fundada e comandada por Carol Paiffer anunciou que vendeu 34,78% do capital social para a EXAME, com a qual passará a ser o controle compartilhado.

O preço da ação passou de 3,82 reais na terça-feira para 11,67 reais no fechamento nesta quinta. Perto de 30% do capital está em negociação na bolsa brasileira. Com isso, a alta acumulada em dois dias chegou a 206%.

Por trás da compra de participação está o interesse de disseminar conteúdo para a educação financeira da Atom nas plataformas da EXAME e vice-versa. “O negócio reforça nosso posicionamento estratégico em educação e principalmente no mundo de investimentos”, disse Pedro Thompson, CEO da EXAME, sobre a operação.

O negócio anunciado na manhã de quarta-feira, 31 de março, vai permitir que a EXAME e a Atom possam distribuir conteúdo e realizar ações de marketing dos respectivos produtos de forma conjunta. A Atom prepara publicações e material didático e oferece cursos, sempre em temas ligados ao mercado financeiro.

Trata-se de um mercado ainda com muitas oportunidades à frente para quem deseja investir ou trabalhar no setor. "O mercado financeiro brasileiro ainda é um grande oceano azul", disse Carol Paiffer.