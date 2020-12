Ação de fabricante de brinquedos chinesa dispara 79% após IPO

Uma fabricante chinesa de brinquedos embalados em “caixas misteriosas” também participou da festa global do primeiro dia de negociação de empresas que abriram capital. As ações da Pop Mart International chegaram a subir 112% na estreia na sexta-feira e fecharam o pregão com alta de 79%, o terceiro melhor desempenho deste ano para IPOs acima de US$ 500 milhões em Hong Kong. Na quinta-feira, o valor de mercado da plataforma de aluguel de temporada Airbnb atingiu cerca de US$ 100 bilhões no primeiro dia de negociação nos EUA.

Cheios de dinheiro e à procura de rendimento diante de taxas de juros baixas, investidores globais correm para comprar novas ações na Ásia e nos EUA, mesmo com o ano chegando ao fim.

Como mostra a valorização da Pop Mart na sexta-feira, o rali de IPOs na Ásia vai além de empresas de alta tecnologia e saúde.

A suspensão do que teria sido a maior IPO do mundo em novembro – a listagem de US$ 35 bilhões da fintech Ant – ajudou a direcionar fluxos antes bloqueados para a oferta de ações e que agora buscam um novo alvo.

Mais da metade dos IPOs de Hong Kong que levantaram mais de US$ 100 milhões neste ano retornaram ganhos para investidores desde a estreia, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O ganho médio, ponderado pelo tamanho da oferta, é de 31%.

No caso da Pop Mart, a recuperação mais rápida da China do que outros mercados da crise de saúde concentrou a atenção de investidores em empresas de consumo que devem continuar populares.

A Pop Mart, com sede em Pequim, levantou US$ 674 milhões no IPO com o maior preço da faixa indicativa e parou de receber pedidos dois dias antes devido à grande demanda dos investidores. A Pop Mart fabrica brinquedos com personagens famosos que projeta ou licencia de terceiros, incluindo o Mickey Mouse e Harry Potter. Um de seus principais produtos são as “caixas cegas”, que contêm um boneco escondido com um de seus personagens.

O salto das ações elevou o valor da participação de 48% do presidente do conselho da Pop Mart, Wang Ning, e de sua esposa para quase US$ 6 bilhões, segundo cálculos da Bloomberg.