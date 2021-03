Ação da Tesla pode passar para o vermelho em 2021 com queda de bitcoin

As ações da Tesla podem passar a mostrar desempenho negativo no acumulado de 2021 nesta terça-feira, atingidas pela queda generalizada em ações de tecnologia e declínio do bitcoin, ativo no qual a montadora de carros elétricos recentemente investiu 1,5 bilhão de dólares.

Nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos, os papéis mostravam declínio de mais de 6%.

A ação da empresa liderada por Elon Musk teve uma rali espetacular desde 2020, que começou com a cotação em cerca de 85 dólares, chegando a 900 dólares em 25 de janeiro. Até a véspera, quando fechou em baixa de 8,55%, o papel acumulava em 2021 elevação de 2,84%.

Atualmente negociado a cerca de 673 dólares em transações pré-mercado, o papel acumula perda de 25% desde seu pico - percentual acima do nível de 20% que tecnicamente define um mercado em baixa.

O Bitcoin também entrou em um mercado de baixa(ou 'bear market' na expressão em inglês), caindo de um pico de 58.354 dólares em 21 de fevereiro para uma mínima perto de 45.000 dólares nesta terça-feira.

Um trader baseado na Alemanha disse que estava "tirando as fichas da mesa" com a Tesla, já que seu investimento de 1,5 bilhão de dólares na criptomoeda poderia "sair pela culatra agora".

Entre os fatores que contribuíram para a alta da ação da Tesla está a crescente demanda institucional e de varejo por investimentos ESG, que consideram também quesitos relacionados o meio ambiente, social e governança.

"Há muitas razões - puramente do ângulo da sustentabilidade - para manter a Tesla, é parte dessa transformação em direção a um modelo de negócios mais sustentável", disse Valentijn van Nieuwenhuijzen, diretor de investimentos da gestora de ativos NN IP à Reuters na sexta-feira.

Ele acrescentou, porém, que a decisão de Elon Musk de investir em bitcoin pode pesar na classificação ESG da Tesla.

O bilionário foi criticado por elogiar o bitcoin antes da compra da criptomoeda pela Tesla.

Analistas do Barclays notaram que houve uma queda nas conversas sobre os fabricantes de carros elétricos no fórum WallStreetBets do Reddit, o que poderia explicar parte da perda de apetite pelas ações.

Outros analistas também alertaram contra o investimento em ações, que continua sendo uma das mais caras do índice S&P 500, com 163 vezes seus ganhos futuros de 12 meses.