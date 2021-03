Ação da Petrobras chegará a R$ 30, diz Luiz Barsi

Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoas físicas na bolsa brasileira, se mostra otimista com as ações da Petrobras. Ele acredita que, no longo prazo, os papéis devem recuperar o patamar de anos anteriores e chegar a 30 reais. No pregão desta quinta-feira, 25, as ações preferenciais eram negociadas na casa dos 25 reais e as ordinárias por 24 reais.

Pelas redes sociais, o bilionário conversou com a sua filha, Louise Barsi, sobre o desempenho dos papéis nesta semana. “A Petrobras foi pressionada pelo pronunciamento do presidente da República. Não é a primeira vez que isso acontece e não será a última. Intervenção política em estatal acontece desde que criaram as estatais”, disse no instagram Ações Garantem Futuro, perfil oficial do bilionário.

Barsi disse ainda que a formação da diretoria na estatal sempre será de menor importância do que companhia. “A Petrobras mesmo que seja dirigida por uma 'gato' será sempre a Petrobras.”

Por fim, ele brincou que na última segunda-feira, dia 22, quando os papéis chegaram a cair mais de 21,5%, o que fez a estatal perder cerca de 75 bilhões de reais em valor de mercado em um dia, foi uma grande oportunidade para comprar. “O jacaré estava de boca aberta só esperando.”

Balanço histórico

Ontem, após o fechamento do mercado, a Petrobras divulgou seu balanço do 4º trimestre de 2020. O lucro líquido da Petrobras no 4º trimestre de 2020 é de R$ 59,89 bilhões, ante 8,15 bilhões de reais no mesmo período de 2019. Segundo dados da consultoria Economatica, é o maior lucro já registrado por uma empresa de capital aberto brasileira em valores nominais.

No ano, a Petrobras teve lucro líquido de R$ 7,1 bilhões de reais e a receita foi de 272 bilhões de reais, com o último trimestre fechando em 74,9 bilhões. Já o EBITDA foi de 112,8 bilhões de reais em 2020 e teve um resultado no 4º trimestre de 47 bi de reais.