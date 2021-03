Ação da GameStop dispara 32% e lidera ganhos de "ações de meme"

As ações da GameStop e outras chamadas ações meme, populares entre os membros do fórum WallStreetBets do Reddit, subiam nesta quinta-feira, com investidores comprando ações cujos preços despencaram na sessão anterior.

As ações da varejista de videogames GameStop subiram 32%, com grande volume de negócios, apagando grande parte da queda de 33,8% da sessão anterior, depois que a empresa disse que estava avaliando a possibilidade de uma venda de ações.

A volatilidade disparou este ano nas ações da GameStop, que subiram de 18,84 dólares no final de 2020 e alcançaram um recorde de 483 dólares no final de janeiro, antes de cair drasticamente e iniciar outra alta no final de fevereiro.

A empresa se beneficiou de um impulso de investidores de varejo, como os membros do Reddit, para elevar os preços de ações fortemente vendidas a descoberto.

Os investidores também estão de olho nos esforços do investidor bilionário e co-fundador de Chewy, Ryan Cohen, que está no conselho da GameStop, para transformar a varejista numa empresa de comércio eletrônico que pode enfrentar rivais de grandes lojas como a Target e Walmart.

As ações da fabricante de fones de ouvido Koss subiram 30,5%, com o volume superando o dobro da média móvel de 10 dias. As ações caíram quase 22% na quarta-feira.

A operadora de cinema AMC Entertainment subiu 15,9%, após cair 36% nas últimas quatro sessões com o anúncio da Disney de que estava atrasando o lançamento do filme "Black Widow" da Marvel Studios em dois meses, até julho, planejando cinemas simultâneos e lançamento de streaming Disney+.