Nem todo mundo encontra o emprego dos sonhos logo de cara. Ou, às vezes, a pessoa ama o que faz, mas decide que quer novos desafios, ou uma rotina mais tranquila. São vários os motivos que levam alguém a querer mudar de carreira, até mesmo uma pandemia pode ser a razão para buscar mudanças. Questões sobre percepção das pessoas a respeito de seu trabalho e das habilidades que possuem para se manter no mercado tornaram-se recorrentes. De acordo com uma pesquisa global realizada pelo grupo britânico de educação Pearson, 76% dos brasileiros disseram que a crise do coronavírus os fez repensar suas trajetórias profissionais. Cerca de 60% disseram temer ter que mudar de carreira por conta da pandemia.

Erika Linhares, executiva especializada em gestão de carreiras, explica que quem decide mudar de carreira precisa considerar algumas questões antes da decisão. “A pessoa pode mudar de área dentro da própria empresa, ou pode querer mudar de empresa, ou ir para uma profissão completamente diferente, ou até mesmo resolver empreender. Também é possível que alguém queira sair do setor público para o privado ou vice-versa. Mas o ponto chave para quaisquer dessas mudanças é fazer isso de forma estruturada tendo um planejamento estratégico, financeiro e comportamental”, explica.

Para quem está pensando em se aventurar em uma nova carreira, a especialista ressalta alguns pontos de atenção para ajudar a decidir os próximos passos e obter uma transição mais sólida e tranquila. Confira:

1. Analise as vantagens e desvantagens:

O primeiro passo é saber para onde ir. Muitas vezes, o que as pessoas cobiçam não é bem o que desejam para a vida. Nessas horas, é necessário ter em mente os prós e contras de cada uma das nossas opções. “Empreender requer mais responsabilidades do que quando se é funcionário. O processo envolve custos, pessoas, estrutura, mas com certeza pode ser a realização de um sonho, além da possibilidade de ganhos maiores. Já no sistema público, é preciso se autogerenciar, se motivar, mas, em contrapartida, há a questão da estabilidade. Conhecendo essas realidades é possível se preparar melhor e entender se a transição é o que o profissional realmente”, explica Linhares.

2. Faça um plano

O planejamento estratégico é fundamental. Se você quer se tornar um empreendedor, é preciso responder um questionário mental e levantar diversas questão como:

Quem é seu cliente?

Como é este mercado?

Quem é a concorrência?

Qual problema você vai resolver?

Qual é a proposta de valor?

Quais são os canais para chegar até o cliente?

Como é que você vai se relacionar com ele?

Quais são os recursos financeiros necessários?

Quais são as parcerias e atividades chaves para a entrega?

Como você fatura?

Onde você ganha dinheiro?

Qual é o custo envolvido neste projeto?

Segundo a especialista, é preciso estudar toda a área e o mercado. Já para quem decide pelo setor público, é necessário se preparar, estudar e ter disciplina. “Esse ponto exige muita perseverança para passar em um concurso público. É importante saber também do que você está abrindo mão para ter toda essa dedicação. Você está preparado para isso?”, questiona.

Em caso de mudança dentro da própria empresa para uma outra função, é importante saber quais novas habilidades serão requisitadas, e também qual é a estratégia dessa área, objetivos e metas. “Porém, se a opção é mudar de organização, é imprescindível estudar para quais instituições você gostaria de colaborar, acionar seus contatos, networking, em alguns casos ir atrás de headhunters, atualizar o LinkedIn e o currículo”, explica Linhares.

3. Faça uma reserva financeira

Ter um planejamento financeiro é essencial para algumas dessas mudanças. Poder contar com um dinheiro guardado para esse período proporciona tranquilidade. “Assim você pode se dedicar à transição e não corre o risco de precisar desistir por problemas financeiros”, justifica. Mas como em alguns casos essa poupança não é possível, Erika propõe que a transição seja feita de forma paralela. “Nunca é tarde, tente fazer em paralelo, vai causar menos sofrimento. Continue trabalhando com o que você já está acostumado, enquanto estuda outra possibilidade e aos poucos vá migrando. Quando você menos esperar já estará completamente inserido na nova carreira escolhida”, finaliza.