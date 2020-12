Exame Academy recomenda: série da Netflix para deixar curiosos atualizados

Duas temporadas e 30 episódios. Assim é dividido o documentário “Explicando”, uma produção e parte do catálogo da Netflix. A série de vídeos produzida em parceria com o site britânico de jornalismo Vox aborda os mais variados assuntos em destaque na mídia. O objetivo é trazer atualidades, geralmente acompanhadas através das notícias, em um formato audiovisual. A ideia prende até mesmo aqueles que não são tão fãs do estilo documentário.

Com episódios de em média 20 minutos cada, “Explicando” já tratou de temas como desigualdade salarial entre homens e mulheres, monogamia, críquete, eSports, K-Pop, falência das dietas, vida extraterrestre e a crise global da água. Combinando a linguagem visual de mídias sociais com o levantamento e conteúdo jornalístico, a série da Netflix também já abordou o tema de investimentos, finanças, mercado de ações e criptomoedas.

Apesar da proposta de explicar temas importantes, a série consegue manter o tom leve e de curiosidade, que atrai quem não se interessa diretamente pelos assuntos abordados. Por isso, “Explicando” é a recomendação da Exame Academy para este fim de semana. Confira alguns episódios que valem a pena ver primeiro:

1.Bilionários

“Há mais bilionários do que nunca. Como essa tremenda acumulação de riqueza afeta o mundo? Mark Cuban e Bernie Sanders” explicam no episódio 9 da segunda temporada.

2. Código de programação

“Nossa vida é controlada por computadores. Mas como as linguagens de programação evoluíram? E como podem ajudar a construir um mundo melhor?” Esta é a discussão que pode ser encontrada no episódio 6 da segunda temporada.

3. O mercado de ações

“Será que o mercado de ações reflete com precisão o estado da economia? Especialistas em finanças discutem o histórico do mercado, avaliações e bônus para executivos.” O mercado de ações também entrou na série de documentários, no episódio 14 da primeira temporada.

4. Criptomoedas

“As criptomoedas criaram novos bilionários. Será que o dinheiro digital é a próxima revolução? Saiba mais sobre essas moedas anônimas e entenda por que são tão cobiçadas.” O tema que é um dos focos da EXAME foi trabalhado na produção da rede de streaming norte-americana no episódio 16 da primeira temporada.

5. Podemos viver para sempre?

“Será que conseguiremos descobrir como estender a vida humana? Especialistas analisam pistas reveladas pelo avanço da ciência e o potencial da planta lilás.” A questão sobre a finitude humana também foi abordada e explicada a produção. O vídeo é o episódio sexto da primeira temporada.

6. Porque as mulheres ganham menos

“Hillary Clinton e Anne-Marie Slaughter falam sobre as normas culturais responsáveis pela desigualdade salarial entre homens e mulheres.” O tema que tem ganhado cada vez mais destaque nas mídias foi debatido no terceiro episódio da série.