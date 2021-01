EXAME Academy apresenta “Millennial a Milionário”, curso de finanças para iniciantes

Você já deve ter ouvido o termo “Millennials” e, pode até não saber, mas talvez faça parte dele. Se não, talvez você seja da “Geração Z”, que corresponde hoje a mais de 32% da população do planeta. Quem nasceu entre meados dos anos 80 e 1995, ou seja, quem hoje tem entre 25 e 40 anos, faz parte dos Millennials. Já a chamada “Geração Z” diz respeito ao grupo de pessoas que nasceu entre 1995 e 2010 e possui, atualmente, entre 10 e 25 anos de idade.

Seja qual for a geração da qual faz parte, uma coisa é certa: quanto mais cedo você começar a investir, melhor. Todos as pessoas que se enquadram nos dois grupos citados acima são jovens e podem conquistar a independência financeira seguindo alguns passos essenciais. Mas quais são esses passos? A EXAME Academy apresenta o curso “Millennial a milionário” para você entender, de maneira simples, o poder dos juros compostos, como ele funciona e como fazer para dar início aos seus investimentos o quanto antes.

O curso abordará algumas temáticas essenciais para o investidor iniciante, como a influência da taxa Selic nos seus investimentos, o que é a taxa básica de juros, os tipos de investimentos disponíveis no mercado e a importância de aportar o dinheiro ganho para não depender apenas do governo quando chegar o momento da sua aposentadoria.

De acordo com Ricardo Cavalieri, analista do BTG Pactual, o conhecimento sobre finanças pessoais e gestão de patrimônio é uma habilidade que é imprescindível pra qualquer pessoa. “Inevitavelmente, você, em determinado momento da vida, vai se deparar com essa necessidade de aprender a fazer essa gestão para saber onde aplicar seus recursos, de ter esse conhecimento sobre finanças. Por isso, o quanto antes você aprender a fazer isso é melhor porque é algo que inevitavelmente vai acontecer a medida que você cresce e acumula patrimônio”, disse o analista.

Cavalieri, que irá ministrar o curso da EXAME Academy, afirmou também que saber gerir o patrimônio é uma habilidade que quanto antes você adquirir, melhor para você estar apto a cuidar de suas finanças e, no final das contas, conseguir otimizar seus recursos e rentabilizar seu patrimônio da melhor forma.

“No final do dia é o que vai te permitir ter liberdade financeira e mais dinheiro pra poder tomar suas decisões, sejam elas de comprar mais ou investir em algum projeto novo, de estudos, ter maior flexibilidade para gastos com saúde, caso haja uma necessidade, então é algo que de maneira geral, no final, traz liberdade como um todo para sua vida”, pontuou o especialista.

Independentemente do seu objetivo, que pode ser desde fazer uma viagem internacional até fazer uma renda extra para a aposentadoria, o curso “Millennial a milionário” te ajudará a dar os primeiros passos rumo a sua independência financeira. O curso será ministrado por Victoria Auada e Ricardo Cavallieri, que explicarão tudo que você precisa saber para iniciar sua jornada no mundo dos investimentos.

De um modo mais fácil do que o convencional e também mais didático, você aprenderá qual é a melhor maneira de aplicar seu dinheiro para atingir suas metas no menor tempo possível.