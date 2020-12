Comece 2021 com suas metas mais claras

Final de ano tradicionalmente é uma época em que as pessoas param para fazer um balanço do que realizaram ao longo dos últimos 12 meses e pensar naquilo que pretendem atingir no próximo período.

Para apoiar este momento, a EXAME Academy acaba de lançar o MAPA, uma ferramenta que auxilia os usuários a traçarem um plano de desenvolvimento pessoal.

Após uma rápida conversa com um chatbot, o usuário recebe um email alguns insights sobre seu último ano e seus desafios para 2021. O tempo estimado para a realização do teste é de 4 minutos.

Além disso, a pessoa recebe uma ferramenta para guiar a criação e acompanhamento dos planos para 2021.

“Em conversas com vários alunos, identificamos que saber como cumprir as metas é bem mais complexo do que estabelece-las”, diz Felipe Collins, professor líder de inovação e empreendedorismo da EXAME Academy. “A ideia ao criar esta ferramenta é ajudar que as pessoas tenham um passo a passo mais claro do que precisam executar e que tipo de conteúdo, formação e outras iniciativas de desenvolvimento pessoal.”

A ferramenta combina uma porção de técnicas conhecidas de planejamento pessoal, como OKRs, Ikigai e canvas.