Estreia CEO Talks: EXAME entrevista Sal Khan

O fundador da Khan Academy (maior escola virtual do mundo), Salman Amin Khan (ou Sal Kahn), é um empreendedor e educador norte-americano, de 44 anos. Sua criação, a Khan Academy, foi constituída em 2008 e é uma organização sem fins lucrativos, que tem como intuito educar as pessoas através da tecnologia. Uma inspiração para os novos modelos de ensino ao redor do mundo, e, inclusive, influenciou a criação da EXAME Academy.

A plataforma criada por Khan possui 2200 vídeos, que ensinam desde aritmética básica até cálculo vetorial. A ideia por trás da Khan Academy é a de oferecer uma educação gratuita e de alta qualidade para todos e em qualquer lugar do mundo. Segundo o empresário, um milhão de estudantes utilizam o site por mês.

EXAME Academy: a plataforma de educação digital da EXAME. Descubra os melhores cursos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Na estreia do CEO Talks, da EXAME, nesta sexta-feira (12), Salman Khan compartilhou seus aprendizados e fórmulas de sucesso com Pedro Thompson, CEO da EXAME, para inspirar mais pessoas em seus objetivos de carreiras.

Breve história sobre a vida de Salman Khan

Sal Khan era analista de fundos de hedge (fundo multimercado que tem como intuito diminuir os riscos do investidor) antes de fundar o Khan Academy. O negócio educacional de Khan começou quando o norte-americano estava em Boston e começou a dar aulas remotamente para seus primos, que estavam em New Orleans, na Louisiana.

Após começar a subir os primeiros vídeos para o YouTube, Khan afirmou que recebeu um feedback positivo de seus parentes, que diziam que seus vídeos eram “melhores do que a aula presencial”.

Depois disso, os comentários públicos positivos também começaram a aparecer e a quantidade de visualizações aumentaram repentinamente. Assim, Khan decidiu investir todo seu tempo no modelo de ensino e largou seu trabalho para focar apenas nisso.

A Khan Academy começou a fazer tanto sucesso que, em 2010, o Google ofereceu uma quantia milionária para traduzir os vídeos didáticos para as principais línguas do mundo.

O futuro da educação

Apesar de acreditar que a tecnologia é um grande aliado do ser humano para o aprendizado, principalmente o escolar, Khan possui alguns pilares que segue como parâmetro para que as pessoas não confundam a junção da tecnologia ao ensino com a substituição do ensino presencial pela tecnologia.

Confira alguns dos pilares que Salman Khan, da Khan Academy, acredita no mundo da educação:

• “Não acreditamos que você deva substituir a educação presencial. Mesmo em mil anos, um computador nunca será capaz de fazer isso”.

• “Nossa missão na Khan Academy é uma educação gratuita de escala global para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e estar pronto para cursar uma faculdade é uma parte crucial disso. Queremos ajudar o maior número possível de alunos a se prepararem para a faculdade e para a vida”.

Estreia com Sal Khan na CEO Talks

Para o CEO da EXAME, Pedro Thompson, Sal Khan é uma inspiração. “Ambos temos um ponto de convergência que é o foco na educação, a EXAME Academy também chegou com essa missão; transformar para melhor a vida pessoal e profissional das pessoas”, afirmou Thompson.

No encontro, os CEOs discutiram também sobre o futuro da educação e, como é um, senão o mais importante, pilar para um país e um mundo melhor. “Uma população instruída tem menos disparidade, tem mais igualdade, tem menos conflito, então você está trabalhando no problema certo se estiver trabalhando na educação", diz Khan.

"Para cada Marie Curie ou Albert Einstein ou grande empresário que encontramos, pense em quantos poderiam ter surgido se tivessem uma ótima educação. Quero que daqui a 50, 100 anos, pareça mentira que algum dia alguém não teve acesso à educação.”, finalizou.

Confira a conversa, na íntegra: