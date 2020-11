Black Friday: 5 livros sobre estratégia e negociação por menos de R$ 15

A Black Friday é o maior evento do varejo e incentivo ao consumo. A data, que ocorre sempre na última sexta-feira do mês de novembro no Brasil e nos Estados Unidos, reúne descontos e promoções sobre os mais diversos produtos e serviços com variados focos. É possível comprar uma geladeira mais barata, mas também investir no conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional com descontos.

As dúvidas sobre o maior evento anual do varejo estão maiores em meio a uma pandemia, mas uma pesquisa da Social Miner em parceria com a Opinion Box mostra que quase metade dos brasileiros pretende aproveitar as ofertas. Em 2019, só as compras da sexta-feira da Black Friday foram responsáveis por 20% de todos os pedidos feitos em novembro. Nas estimativas para este ano, 48% dos entrevistados afirmaram que têm interesse em aproveitar as ofertas e só 14% disseram que não vão comprar.

Com a intenção de incentivar as pessoas a investirem em conhecimento e não o consumismo, a Exame reuniu 5 livros que podem ser comprados nesta Black Friday por menos de R$ 15 e que tem como foco o desenvolvimento pessoal, gestão de conflitos, carreira, negociação e empreendedorismo.

1.O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios – R$ 8,90

O livro de Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, defende que a chave do sucesso é entender como os hábitos funcionam e como eles podem ser transformados de acordo com os objetivos de cada pessoa. O jornalista se baseou em centena de artigos acadêmicos, entrevistas e pesquisas com empresas para elaborar o argumentos de que ao entender como os hábitos funcionam é possível mudar a vida nos aspectos pessoais e profissionais, chegando a casos de empresas revolucionárias que vendem bilhões por ano. O livro pode ser encontrado na versão digital por R$ 8,90 nesta Black Friday.

2. Caderno de exercícios para gestão de conflitos – R$ 8,90

Conflitos são inerentes às relações humanas, e saber como gerenciá-los é algo que permite boas práticas de gestão pessoal e profissional. A coleção “Caderno de exercícios para gestão de conflitos” traz uma série de atividades práticas que ajudam a treinar como gerir os conflitos diários aos quais somos submetidos. Na Black Friday, a obra de Patrice Ras pode ser adquirida pelo valor de R$ 8,90 com as promoções.

3. A arte da negociação – R$ 9,87

Muito antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, em 1987 Donald Trump escreveu o livro “A arte da negociação”. Na obra, o magnata mostra como administra diversos negócios ao mesmo tempo, com negociações complexas a todo o momento. O atual presidente norte-americano também fala sobre os principais elementos que considera na hora de fazer uma negociação e o seu modelo de gestão. O livro não traz ferramentas nem técnicas de negociação de forma técnica e sim através das experiências do republicano. “A arte da negociação” pode ser comprado na versão e-book por R$ 9,87.

4. Vai lá e faz: Como empreender na era digital e tirar ideias do papel – R$ 13,41

A pandemia fez surgir centenas de negócios por necessidade, mas o empreendedorismo está entre os quatro principais desejos dos brasileiros de acordo com relatório do Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Fazer um negócio dar certo exige dedicação e conhecimento. O livro “Vai lá e faz: Como empreender na era digital e tirar ideias do papel” foi publicado por Tiago Mattos, publicitário formado na Singularity University. A obra oferece ajuda às pessoas que estão começando no mundo do empreendedorismo, apontando dicas, experiências e opiniões de outros autores. O livro também aborda uma análise técnica do que é empreendedorismo, os tipos de empreendedor, as fases de transição e o entendimento de quem você é e de onde você quer chegar. A versão digital da obra está por R$ 13,41.

5. A Arte da Guerra – R$ 14,90

A Arte da Guerra é um tratado militar escrito durante o século IV a.C. pelo estrategista conhecido como Sun Tzu. Em treze capítulos, a obra aborda aspectos de estratégia de guerra. Acredita-se que o livro tenha sido usado por diversos estrategistas militares através da história como Napoleão, Zhuge Liang, Cao Cao, Takeda Shingen, Vo Nguyen Giap e Mao Tse Tung. A obra pode ser encontrada por R$ 14,90 (versão física) nesta Black Friday.