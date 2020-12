Abalo em Nova York: Goldman Sachs planeja levar gestora para a Flórida

Um dos ícones em Wall Street, o Goldman Sachs está conduzindo planos para abrir uma operação na Flórida em meio aos impactos da pandemia do novo coronavírus. A informação foi dada pela Bloomberg neste domingo, 6.

Executivos do banco de investimento estão prospectando locais no sul do estado que poderiam abrigar parte de uma de suas principais divisões, a de gestão de ativos (asset management). Segundo a Bloomberg, os planos são decorrência da conclusão de que os profissionais continuam a desempenhar bem o trabalho mesmo de forma remota e de decisões de redução de custos que antecedem a pandemia.

Se a mudança para a Flórida for confirmada mais adiante, o Goldman Sachs não estará sozinho: em outubro, uma das maiores gestoras americanas de hedge funds, a Elliot Management, do bilionário Paul Singer, havia anunciado a mudança de sua sede de Midtown Manhattan para West Palm Beach. No ano passado, a mesma decisão havia sido tomada por outro famoso investidor, Carl C. Icanh, que levou a sua empresa de Nova York para Miami.

No início deste ano, o Goldman revelou planos de economizar 1,3 bilhão de dólares, em parte por meio da transferência de funcionários de cidades mais caras – da qual Nova York é a campeã — para localidades mais em conta. Em anos passados, o banco já havia ampliado escritórios em cidades como Dallas (Texas) e Salt Lake City (Utah).

Outro fator que pesa a favor da Flórida são tributos menos onerosos do que em Nova York. Segundo fontes consultadas pela Bloomberg, o banco estuda áreas ao norte de Miami, em uma faixa geográfica que inclui Palm Beach e Fort Lauderdale. Funcionários do back office e parte de profissionais de investimento poderiam ser realocados.

Um porta-voz do Goldman confirmou que há planos de mudança, mas disse que não há nada para ser anunciado no momento.