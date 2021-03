A taxa Selic voltará aos dois dígitos?

É comum escutar que a taxa Selic é a “taxa mãe” da economia. E isso acontece porque ela é um parâmetro para os juros cobrados em qualquer empréstimo. O índice é um dos principais indicadores macroeconômicos do país, e, na última semana, saiu de uma tendência de queda que já ocorria há seis anos.

O Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, anunciou o aumento da taxa Selic para 2,75% ao ano. A alta foi de 0,75 ponto percentual e veio acima da expectativa do mercado. Um dos motivos para a decisão é a alta da inflação no país. A taxa Selic é um dos mecanismos usados pelo Banco Central para controlar o aumento de preços.

Para os investidores a dúvida que surge é: será que a decisão do Copom pode ser entendida como uma esperança para os investimentos em renda fixa? No episódio #019, economistas e especialistas em renda fixa falam sobre como a Selic mais alta influencia na inflação do país e quais devem ser as expectativas para os investimentos ao longo do ano.