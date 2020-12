A eficácia da Coronavac; ações de farmacêuticas fora do rali e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: ameaça de Trump, candidato de Maia e o que move o mercado

Presidente americano diz que pode vetar pacote de quase 900 bilhões de dólares caso ele não seja alterado e causa tensão nos mercados

Butantan divulga resultados de eficácia da Coronavac nesta quarta

Expectativa é que a vacina se prove tão eficaz quanto as da Pfizer e Moderna. Gestão Doria planeja início da vacinação em 25/1, mas ainda depende de aval da Anvisa

Ações de farmacêuticas fora do rali podem se recuperar em 2021

As ações de farmacêuticas estão sendo negociadas com os maiores descontos de preço/lucro desde o programa Obamacare

PGBL: 87% dos recursos deixam de ser abatidos do IR. Veja como fazer

O PGBL permite deduções de Imposto de Renda de até 12% do rendimento tributável na declaração completa, mas a maioria dos brasileiros esquece

Vacinas podem trazer ganhos para duas moedas da América Latina

As moedas latino-americanas foram atingidas pela pandemia, e o enfraquecimento gradual do dólar desde março não conseguiu reverter o impacto

QuintoAndar: do aluguel para marketplace de serviços para moradia

Maior empresa de aluguel de imóveis no país amplia a vocação: oferta de produtos e serviços para moradia, vendas e atendimento eficiente são prioridades em 2021

Captação “verde” do Boticário vincula R$ 1 bilhão a metas sustentáveis

Operação faz do grupo o pioneiro na emissão de títulos de dívida relacionados a metas sustentáveis no Brasil

Como a Via Varejo “tirou o atraso” das vendas digitais em 2020

Tecnologia para modernizar o e-commerce e parceria com a Microsoft trouxeram resultados

Na pandemia, construtora cresce com apartamentos acima de R$ 2 milhões

A paranaense Laguna, que está para lançar um residencial de alto padrão exclusivo para idosos, deve encerrar o ano com vendas de R$ 150 milhões

Com Localiza e Burger King, Conecyt Car quer se tornar a carteira digital do carro

A empresa de pagamentos automáticos em pedágios firmou parcerias com locadoras como Localiza e Turbi e Burger King para os drive thrus

Capitalizada após IPO, dona da Farm quer se consolidar no “varejo tech”

Após estrear na Bolsa, em operação em que captou R$ 1 bilhão, em julho, a companhia decidiu apostar suas fichas no crescimento online, tanto por ações criadas dentro de casa quanto com aquisições.

Política e mundo

Adeus RG? Câmara aprova projeto que torna CPF o único número de identificação

O CPF será usado em certidões (nascimento, casamento e óbito), como identificação perante o INSS (NIT), na carteira de trabalho, na CNH e outros

Câmara encerra votações de 2020 sem PEC dos municípios

Medida se transformou em instrumento de manobra para medir as forças das eleições para o comando da Câmara

“QG da Propina” arrecadou R$ 53 milhões durante mandato de Crivella

De acordo com o MP, os pagamentos eram feitos para mais de 20 empresas de fachada, criadas pelo grupo de Crivella, e somavam até R$ 2 milhões por mês

Trump rejeita pacote fiscal de US$ 900 bilhões aprovado pelo Congresso

Trump chamou de “desgraça” o pacote aprovado após meses de negociações e a poucos dias do fim dos subsídios a muitos desempregados

Nova Zelândia é o país que melhor lida com a covid-19, diz pesquisa global

Brasil, Índia e Estados Unidos ficam entre os últimos em estudo que avaliou a percepção sobre como 105 países vêm enfrentando a pandemia

França vai reabrir fronteira com Inglaterra para viajantes sem covid-19

Vários países fecharam suas fronteiras para o Reino Unido após uma nova variante do coronavírus ser descoberta

Chile encomenda dobro de vacinas necessárias, mas quer mais

O país é o que obteve o maior número de imunizantes em relação ao total da população na América Latina. Foram encomendadas 36 milhões de doses

Enquanto você desligou….

Frustradas com a Black Friday, PMEs esperam vendas melhores em 2021

Pesquisa feita pela Vhsys mostra que a maioria das micro e pequenas empresas esperam vendas melhores só no 2º trimestre de 2021

O ano da MadeiraMadeira: do e-commerce a 9 lojas físicas pelo Brasil

A varejista começou a expansão para o varejo físico em 2020 após ter recebido um aporte de 110 milhões de dólares do Softbank no ano passado

Como a Tesla iniciou sua transição para se tornar uma empresa de serviços

Empresa de Elon Musk já vale mais do que gigantes tradicionais do setor automotivo. Receita pode aumentar ainda mais com a estratégia

Para Bill Gates, 2021 será um ano melhor para a ciência — mas não para a humanidade

Para embasar a afirmação, Gates cita um modelo computacional que indica que a pandemia pode piorar já no próximo mês

Estudo descobre presença de microplásticos na placenta de grávidas

Apesar de ainda não sabermos exatamente o impacto dos microplásticos para a saúde humana, a descoberta traz uma preocupação

