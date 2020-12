6 livros para aprender a poupar e começar a investir em 2021

A pandemia ainda causa muita incerteza na economia e os juros nunca foram tão baixos. Você tem como meta para 2021 terminar o ano no azul, criar sua reserva de emergência ou ampliar os rendimentos da sua carteira de investimentos, mas não sabe por onde começar? Para te ajudar, selecionamos 6 livros lançados ao longo de 2020 que trazem lições sobre como organizar o orçamento pessoal e passos para escolher as melhores aplicações financeiras.

Há títulos para todos os perfis de investidores. Alguns narram tendências do mercado financeiro, outros mostram estratégias de grandes aplicadores. Há também aqueles que têm foco em educação financeira e tiram dúvidas sobre como organizar as finanças, sair das dívidas e investir. São listadas novas edições de clássicos e também livros novos.

1 – O mais importante para o investidor

Autor: Howard Marks

Editora: Editora Edipro

Sinopse: O famoso investidor norte-americano, fundador do Oaktree Capital, é conhecido por sua habilidade no mercado de ações. Em sua obra best-seller, lançada pela primeira vez no Brasil com prefácio de Henrique Bredda, sócio da gestora Alaska, Marks explica qual é o segredo para ter sucesso nos investimentos, evitando armadilhas. O autor passa por temas como tomada de decisão, gestão de riscos e análises de ciclos de mercado; além de explicar como é possível obter retornos por meio de uma estratégia calculada. A obra já foi citada por grandes investidores, como Warren Buffett e Ray Dalio.

Preço: R$ 59,99

2 – Guia prático Me poupe! – 33 dias para mudar sua vida financeira

Autor: Nathalia Arcuri

Editora: Sextante

Sinopse: O novo livro da especialista em finanças mostra o passo a passo para que, em pouco mais de um mês, o leitor possa organizar sua vida financeira e avançar no mundo dos investimentos. Com desafios diários, Nathalia mostra seu método de educação financeira, que passa por tópicos como quitar dívidas, fazer renda extra e aplicar o dinheiro poupado. O livro inclui ainda tabelas, reflexões diárias e até jogos para incentivar o leitor a cumprir o objetivo. Ao finalizar o ciclo é possível percorrer novamente a jornada com novos objetivos e uma vida financeira mais saudável.

Preço: R$ 39,92

3 – Boom and bust: a global history of financial bubbles

Autor: William Quinn e John D Turner

Editora: Cambridge

Sinopse: O livro descreve, explica e tira lições de dez bolhas financeiras, desde a das Companhias dos Mares do Sul até a que os autores chamam de “cassino do capitalismo com características chinesas”. Geralmente as bolhas têm características que podem ser identificadas: ativos fáceis de vender, dinheiro e crédito e especulação. Para eles, essa combinação é recorrente ao longo da história, assim como as bolhas.

Preço: US$ 24,95

4 – Orçamento sem falhas

Autor: Nath Finanças

Editora: Intrínseca

Sinopse: Ganha pouco? Ter uma vida financeira saudável e investir também é possível para pessoas de baixa renda. É o que mostra Nathália Rodrigues, influencer com milhares de seguidores no Youtube, em seu primeiro livro. Com orientações e disciplina, a autora mostra que um sonho — seja a casa própria, o carro, o intercâmbio, ou mesmo quitar uma dívida — pode virar realidade. Com humor e linguagem acessível, a administradora e orientadora financeira dá dicas simples e aborda questões como a relação com o cartão de crédito, taxa de juros, lista de compras, planejamento, metas e a diferença entre desejo e necessidade. O livro também inclui ferramentas práticas, como tabelas, listas e glossário.

Preço: R$ 26,90

5 – A chave para a prosperidade

Autor: Napoleon Hill

Editora: Citadel

Sinopse: Esse livro do clássico autor best seller, que ganhou uma nova edição neste ano, tem como objetivo mostrar, a partir de exemplos reais, o motivo pelo qual pessoas se tornam bem-sucedidas. Entre as teses apontadas está atingir a saúde financeira, que toma como base a fórmula de Andrew Carnegie,



Preço: R$ 32,99

6 – Broke Millenial Talks Money

Autor: Erin Lowry

Editora: Tarcher Perigee

Sinopse: Falar sobre dinheiro ainda é um grande tabu nas relações, mas extremamente necessário em algumas situações. Sem diálogo, a convivência se torna estressante e casamentos costumam acabar. Para quebrar o gelo, a orientadora financeira Erin Lowry resolveu criar um guia sobre como introduzir o assunto entre amigos e na família sem cometer gafes. O livro inclui roteiros, dicas e soluções conforme a situação. Por exemplo, explica como falar para amigos que não é possível ter o mesmo padrão de vida do que o deles, como ensinar os pais a pensarem na aposentadoria, como negociar o salário com o chefe e como abordar o tema de regime de bens com o noivo ou noiva.

Preço: US$ 15,99

