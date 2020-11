50 fundos de investimentos com o melhor desempenho na pandemia

Um levantamento realizado pela consultoria Economatica a pedido da Exame apontou os 50 fundos que acumulam o melhor desempenho desde o início da pandemia. Foram analisados o desempenho dos fundos entre 1 de março e 11 de novembro e considerados fundos com 50 cotistas ou mais e aderentes à instrução CVM 555.

No primeiro lugar do ranking está o fundo de criptomoedas da Vitreo. De março até o começo de novembro, o retorno do fundo foi de 114%. Na segunda colocação está o Sant FI Colaboradores Mag Luiza Ações, um fundo mono ação que investe apenas na varejista Magazine Luiza. Desde março, a rentabilidade acumulada é de 102%. Já na terceira colocação está o Hashdex Criptoativos Voyager FI Mult Ie, da Hashdex voltado para investidor profissional, com retorno de 93% desde março.

Juliana Machado, especialista em fundos da Exame Research, analisou a lista com os 50 fundos e explicou que o desempenho dos fundos de criptoativos é reflexo do cenário de juros baixos e alta liquidez nos mercados, o que incentiva o investidor a buscar outros tipos de investimentos menos tradicionais. “Estamos em outro patamar de juro em todo mundo, isso leva o investidor para ativos de mais riscos.”

Ela destacou também que a maioria dos fundos tem uma gestão ativa, ou seja performance da carteira do fundo está diretamente ligada a estratégia do gestor. “A estratégia do gestor do fundo faz muita diferença. Eles conseguiram aproveitar as janelas de oportunidades. Quem analisou os juros e operou contra o real teve um retorno bem positivo.”

Sobre o fundo que investe apenas no Magazine Luiza, Machado afirma que trata-se de um fundo antigo e que segue performando de maneira positiva devido ao otimismo do mercado com a varejista. Entretanto, ela não aconselha que os investidores invistam em um fundo de mono ação. “Não faz sentido. Se a ideia do fundo é diversificar. Neste caso, é melhor comprar a ação diretamente na bolsa.”

Se a lista abaixo animar quem ainda não investe em fundos vale lembrar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Quem deseja investir em fundos não deve apenas olhar para o retorno apresentado em um determinado período. A especialista aconselha que o investidor o gestor do fundo, avalie a taxa de administração e performance. É fundamental também estudar a lâmina do fundo, onde há informações sobre as regras, a estratégia e a performance. “A rentabilidade é apenas a fotografia do momento. O investidor deve olhar um período mais longo. Como o fundo de comportou em cenários adversos. Outra dica é conhecer o gestor do fundo.”