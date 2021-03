5 carros seminovos que estão mais caros que um 0 km

Os preços dos carros vendidos no Brasil têm apresentado um comportamento atípico. No mercado brasileiro, já é possível encontrar carros seminovos sendo vendidos com preços acima dos modelos equivalentes 0 km. É o caso do Fiat Strada, Volkswagen T-Cross 2021 , Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20. É o que ponta um levantamento realizado pela KBB (Kelley Blue Book Brasil), empresa especializada na precificação de veículos.

A KBB analisou os preços praticados dos 10 veículos mais vendidos do País, de acordo com o ranking da Fenabrave para identificar quais deles já apresentam esta tendência de inversão de valorização dos seminovos frente aos 0 km e tomou como base os valores referentes ao estado de São Paulo. Foi constatado que metade da lista observada pode apresentar tal situação, considerando a média de Preços 0 km KBB versus a média de Preços de Revendedor KBB (ou seja, os preços praticados por lojistas) da tabela de março.

O destaque é a Fiat Strada 2021 seminova pode ser vendida, em média, até 3,37% mais cara do que a equivalente 0 km. Veja tabela abaixo:

Veículo Faixa média de Preço 0 km Faixa média de Preço de Revendedor Diferença entre o preço 0 km inicial e o preço de revendedor final Fiat Strada 2021 R$ 79.060 a R$ 79.859 R$ 77.192 a R$ 81.725 3,37% Volkswagen T-Cross 2021 R$ 113.241 a R$ 114.385 R$ 111.135 a R$ 116.489 2,87% Chevrolet Onix Plus 2021 R$ 77.677 a R$ 78.462 R$ 75.113 a R$ 79.565 2,43% Hyundai HB20 2021 R$ 67.806 a R$ 68.498 R$ 65.717 a R$ 69.272 2,16% Chevrolet Onix 2021 R$ 71.726 a R$ 72.451 R$ 69.438 a R$ 73.039 1,83%

A tabela acima mostra quais são as faixas de preços negociadas por cada um dos cinco modelos destacados e a variação mostra a diferença que o Preço 0 km KBB mais baixo e o Preço de Revendedor KBB mais alto pode chegar no mercado, segundo a tabela da KBB Brasil de março de 2021.

Segundo a KBB, dentre as possíveis explicações para a ocorrência deste fenômeno anormal está o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, tanto para veículos novos quanto usados. Os efeitos da pandemia de coronavírus na cadeia de produção de carros novos já forçaram a paralisação da fabricação de modelos importantes para o mercado e provoca descompasso praticamente generalizado na oferta de automóveis nas concessionárias.

“Neste contexto, a fila e o tempo de espera para alguns modelos novos podem fazer com que ofertas de alternativas seminovas, com baixa quilometragem, se valorizem, sobretudo num momento em que o mercado de usados como um todo também está aquecido, com forte demanda.”