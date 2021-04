3R Petroleum fixa preço de R$36 por papel em oferta de ações

A 3R Petroleum Óleo e Gás informou que seu conselho de administração aprovou um preço por papel de 36 reais para uma oferta de ações da companhia para aumento de capital, segundo ata de reunião do colegiado divulgada na noite de terça-feira.

Com isso, o efetivo aumento de capital da companhia deverá ser de 822,79 milhões de reais, mediante a emissão de cerca de 22,85 milhões de novas ações ordinárias.

As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir de 1° de abril.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 35% para atender excesso de demanda constatado no momento da precificação, ainda segundo a ata.

O documento aponta ainda que não haverá procedimento de estabilização de preço das ações no âmbito da oferta. "Consequentemente, o preço das ações de emissão da companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações (considerando as ações adicionais").

A 3R disse que pretende utilizar os recursos líquidos da operação para aumento de capital na subsidiária Candeias Óleo e Gás, visando pagamento de 240 milhões de dólares à Petrobras pela conclusão da compra do Pólo Recôncavo.

Também está prevista capitalização de subsidiária de modo a prover recursos suficientes para potenciais aquisições de ativos em águas profundas, recursos para conclusão da aquisição do Pólo Peroá e aumento da posição de caixa da companhia, mirando "potenciais aquisições futuras".

Adicionalmente, os recursos líquidos da oferta serão destinados à conta de capital social da companhia, sendo certo que 32% (trinta e dois por cento) dos referidos recursos serão destinados a conta de reserva de capital da empresa, segundo a ata.

O capital social da 3R Petroleum após o aumento de capital no âmbito da oferta passou a ser de 1,8 bilhão de reais.