3ª onda de covid na Europa; feriado de 10 dias no Rio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícia desta segunda-feira, 22, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: temor de 3ª onda na Europa, Eletrobras e o que move o mercado

Índices de ações na Europa abrem a semana em queda, enquanto o Brasil enfrenta a crise de falta de medicamentos para UTIs; estatal realiza conferência com analistas ao meio-dia

Sem consenso entre Estado e prefeitura, Rio deve ter feriadão de 10 dias

A expectativa é que os prefeitos do Rio Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, anunciem nesta segunda, 22, um decreto conjunto com medidas mais duras de restrição de circulação, à revelia do governo estadual

Vacina AstraZeneca contra covid-19 tem eficácia de 79% em testes nos EUA

A AstraZeneca disse que a vacina teve eficácia de 80% em pacientes de 65 anos ou mais

Como o BTG+ quer se diferenciar na batalha dos bancos digitais

Banco do BTG Pactual aposta no open banking e na oferta de serviços customizados e direcionados a partir da análise do comportamento do cliente

Startup de e-commerce Nuvemshop recebe aporte de R$ 500 milhões

Depois de quase triplicar a operação em 2020, a empresa concluiu uma nova rodada de captação liderada pelo fundo global Accel Partners

J&F, dos irmãos Batista, suspende na Justiça transferência da Eldorado

Holding de investimentos perdeu processo de arbitragem sobre venda da Eldorado para a Paper Excellence, mas consegue suspender medida na Justiça de SP

Quer saber mais sobre dinheiro? Começou a Semana Mundial do Investidor

Organizado pela CVM, evento online dá dicas sobre educação financeira

Mesmo com alta da Selic, não é hora de se animar com renda fixa

Especialistas alertam para mais turbulência nos investimentos devido às incertezas no cenário interno e externo este ano

Seguro contra ciberataques dispara no Brasil com LGPD e megavazamentos

Aumento dos riscos com vazamentos de dados tem levado as empresas a procurar cada vez mais esta modalidade de seguro

Dia Mundial da Água: Brasil tem 6 milhões de casas sem abastecimento

Apesar de ser dono da maior reserva de água doce do mundo, falta de investimento em infraestrutura gera perdas e risco para a economia

Política e mundo

Bolsonaro pode indicar quatro nomes para o STJ

Três ministros vão se aposentar e outro é cotado para assumir vaga no Supremo; tribunal que julga recursos de Flávio no caso das "rachadinhas"

Greve paralisa operações da Amazon na Itália nesta segunda-feira

Trabalhadores do setor de logística prometem paralisar as operações da varejista online por 24 horas, por melhores condições de trabalho

Eleição de Israel mostrará se vacinas podem salvar governo de Netanyahu

Com governos sem conseguir alianças para governar, Israel terá sua quarta eleição em dois anos. Mas vacinação recorde pode trazer novo cenário

Uruguai começará a vacinar adultos de 18 a 70 anos contra covid-19

Vacinação acontecerá entre os dias 29 de março e 2 de abril

Turquia: lira despenca após remoção de presidente do Banco Central

O dólar operava próximo as 8,40 liras, e há um debate sobre a possibilidade do movimento atingir outros mercados emergentes, incluindo o Brasil

Ações da China sobem com impulso de bancos e infraestrutura

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,0%

Enquanto você desligou...

Estágio e trainee: Privalia, Caixa, Dow e mais 42 empresas com vagas

Dow abre programa de trainee só para negros, a Caixa tem mais de mil vagas de estágio e inscrições para estágio do Google terminam nesta semana

Prorrogação do programa de redução de jornada e salário é adiada

Previsão era que o benefício, criado em 2020, fosse relançado essa semana, mas teriam surgido entraves em relação à fonte de financiamento

31 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de março para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Cachorros poluem mais do que carros utilitários, diz estudo

Estudo sugere que um cachorro de médio porte emite até 17 toneladas de CO2 ao longo da vida; emissões estão ligadas ao consumo de carne

Agenda

A semana começa com os principais índices de ações da Europa em queda em meio ao anúncio ou à expectativa de extensão de medidas de restrição no continente, motivadas pelo que especialistas já chamam de terceira onda da pandemia.

No Brasil, o noticiário semanal é retomado em meio à crescente preocupação da falta de medicamentos utilizados em UTIs, o chamado "kit intubação", que pode agravar uma situação já dramática nos hospitais do país.

Além disso, o Copom divulga o primeiro Boletim Focus desde o aumento da taxa básica de juros. Será possível saber como os analistas de mercado ajustaram suas projeções para a própria Selic, o IPCA e a taxa de câmbio no fim deste ano e de 2022.