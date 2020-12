3 ações do setor de saneamento que você deve comprar ainda em 2020

As empresas de saneamento têm um grande potencial de valorização na Bolsa com o novo marco do setor e a possibilidade de privatização. É o que afirma o relatório divulgado pela Exame Research nesta sexta-feira, 18.

Bruno Lima, analista da casa, destacou 3 ações do setor: Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

“O setor de saneamento possui um enorme déficit de infraestrutura, principalmente no serviço de coleta e tratamento de esgoto. Os governos de São Paulo e Minas Gerais já sinalizaram interesse na privatização”, disse.

A recomendação do analista é de compra para Sabesp e Sanepar. Na empresa paulista, o preço-alvo apontado para o final de 2021 é de 60 reais, com potencial de valorização de 34,5%, sobre o fechamento do dia 16 de dezembro. Para a Sanepar, o preço-alvo é de 34,20 reais e potencial de valorização de 31,2% frente ao fechamento do dia 16 de dezembro.

Sobre a Sabesp, o analista destacou que o governo de São Paulo chegou a afirmar publicamente que caso o novo marco fosse aprovado, a privatização seria alternativa a ser perseguida. O tema voltará à tona em 2021 com a posse dos entes municipais. “A possível privatização é um dos principais catalisadores para as ações da empresa no curto e médio prazo.”

Sobre a Sanepar, o analista afirma que a privatização está longe de acontecer, já que o governo do Paraná nunca sinalizou. Entretanto, ele destaca em sua tese de investimento o reajuste tarifário da companhia, a retomada da economia e obtenção de novos contratos. “Os preços das units estão bastante descontados, temos em mente o potencial de valorização e retorno dos ativos.”

Sobre a Copasa, a recomendação da Exame Research é neutra. Bruno Lima destaca que a possível privatização é o principal fator de influência da empresa no médio prazo. Entretanto, diferentemente da Sabesp, a venda do controle é mais complexa devido aos mecanismos constitucionais do estado.

“Por mais que a privatização da Sabesp seja incerta, ela é uma possibilidade a ser considerada. No caso da Copasa, a hipótese parece menos provável no curto prazo.”

O preço-alvo estimado é de 18,30 reais, o que representa um potencial de valorização de 13,7%, na comparação com o fechamento do dia 16 de dezembro.