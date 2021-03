20 maiores lucros da história das empresas brasileiras; Petrobras lidera lista

Dias após sua ação despencar mais de 21% por interferência do governo, a Petrobras pegou o mercado de surpresa ao apresentar em balanço do quarto trimestre lucro líquido de 59,89 bilhões de reais no quarto trimestre. Segundo levantamento do sistema de informações financeiras Economática, o lucro trimestral foi o maior para já registrado por uma companhia de capital aberto no Brasil - mesmo com os valores corrigidos pela inflação.

Dominada por empresas de commodities, a Petrobras aparece nove vezes entre os vinte maiores lucros trimestrais do mercado brasileiro. Mas o maior lucro até então não era dela - e sequer de uma empresa de commodities. Confira a lista.