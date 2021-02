1º ato de Lira; império de John D. Rockefeller de volta? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira é eleito presidente da Câmara

O deputado teve 305 votos, enquanto o adversário, Baleia Rossi (MDB-SP), conseguiu 145

Primeiro ato de Lira na presidência é anular eleições para a Mesa Diretora

Em seu primeiro ato como presidente, Arthur Lira anulou a votação dos demais cargos da mesa diretora. O novo presidente da Câmara argumenta que bloco de Baleia Rossi foi registrado fora do prazo

No radar: Arthur Lira, estímulos, Itaú e o que mais move o mercado

Bolsas avançam após reunião “produtiva” entre presidente Joe Biden e líderes republicanos sobre pacote fiscal

Fusão ExxonMobil e Chevron: o império de John D. Rockefeller de volta?

As conversas para a união de duas das maiores petroleiras do mundo, segundo noticiou o Wall Street Journal, acendem um alerta na indústria petrolífera

Jack Ma volta por cima? Lucro maior dá novo fôlego para ações do Alibaba

Gigante de tecnologia deve divulgar receita de 30% a 40% maior, enquanto ações subiram 20% desde o fim de 2020; Ma ainda lida, no entanto, com o cerco regulatório chinês

Mercado privado tem nova previsão de vacina no Brasil, mas depende da Anvisa

De acordo com associação de clínicas, a vacina será comercializada apenas para empresas vacinarem funcionários. Ainda não há previsão da disponibilidade para pessoas físicas

Atividade da indústria pode ter queda após sete meses de alta

IBGE divulga hoje dados da produção industrial; estimativa do mercado é de leve queda após meses de alta; setor vive queda na confiança em meio a aumento de casos de covid-19

Como a China se recuperou do coronavírus

Com poucas exceções, o resto do mundo continua prejudicado pela pandemia. Mas a economia chinesa cresceu 2,3% no ano passado, apesar de ter perdido muitas semanas para o lockdown

Alphabet e Amazon divulgam balanço do 4º trimestre nesta terça

A controladora do Google deve apresentar um lucro por ação com crescimento de apenas 1%. Na Amazon, a expectativa é de quebra de recordes

Nova variante encontrada no Reino Unido pode ser a mais perigosa de todas, dizem cientistas

Foram encontrados apenas alguns casos da E484K no Reino Unido. Para evitar que a cepa seja transmitida com mais frequência no país, foram instituídas restrições de viagens

Política e mundo

O que esperar da gestão de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado

Senador chega ao cargo defendendo a agenda de reformas do governo, mas com a pandemia de covid-19 travando a pauta

Em discurso de despedida, Maia chora e aponta desigualdades no país

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) fez um discurso conciliador e emocionado de despedida da presidência da Câmara nesta segunda-feira

PIB da zona do euro cai menos do que o esperado no 4º tri de 2020

A Eurostat informou que, de acordo com sua estimativa preliminar, o Produto Interno Bruto dos 19 países que usam o euro caiu 0,7% na comparação com o trimestre anterior

Como a prisão de Navalny, na Rússia, pode agradar ambientalistas europeus

Prisão do ativista anti-corrupção no retorno à Moscou, no mês passado, motivou críticas na União Europeia e pode atrapalhar conclusão de gasoduto entre Rússia e Alemanha

Enquanto você desligou…

Espaçolaser dispara 17% em dia de estreia na bolsa

Companhia é a terceira a realizar IPO em 2021; outras 38 empresas aguardam na fila para abrir capital

Via Varejo acirra guerra no e-commerce e lança plataforma logística para marketplace

Varejista citou entre os benefícios a redução do custo do frete e exibição de produtos como “entregue por” Casas Bahia, Pontofrio ou Extra.com.br

Lucro do Itaú Unibanco cai 26% no 4º trimestre

Em um ano marcado pela pandemia, seu resultado consolidado foi a R$ 18,5 bilhões, recuo de 34,6% em relação a 2019, impactado pelo reforço nas despesas reservadas para cobrir calotes

Latam desiste de acordo coletivo de redução permanente de salários

Companhia aérea envia a sindicato proposta de queda temporária de remuneração fixa e variável, mas quer poder contratar novos tripulantes por salário menor

Lua de Marte pode revelar segredos sobre o planeta vermelho

Os cientistas apontam que a Fobos orbita em uma corrente carrega de átomos e moléculas que viajam para fora da atmosfera de Marte. O que isso quer dizer sobre o planeta?

Após aporte de R$ 38 mi, startup quer dobrar a equipe e está contratando

A maioria das vagas será para trabalho remoto e em todas as áreas da empresa, de tecnologia até o RH

Startup Zapay, que ajuda a parcelar dívidas com o Detran, fecha parceria com iCarros

A startup foi fundada em 2017, em Brasília, para ajudar brasileiros a consultar e pagar as contas relativas ao carro, como IPVA e multas

Através da escrita, Sara Omar é uma ‘destruidora de tabus’ para as muçulmanas

A escritora descreve o assédio e a violência sofrida por mulheres e meninas atrás das portas das casas e incomoda parte da comunidade muçulmana

Filmes brasileiros ‘Madalena’ e ‘Carro Rei’ estão no Festival de Roterdã

O evento que começou ontem está sendo virtual e é dividido em duas fases: a primeira vai até o próximo domingo, a segunda acontecerá em junho

Agenda

Nesta terça-feira (2), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de dezembro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já a Zona do Euro divulga o PIB do 4º trimestre de 2020 e o acumulado do ano. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.

