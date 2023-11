Uma IA fechou um contrato pela primeira vez – e nenhum ser humano esteve envolvido

A Luminance, firma britânica de inteligência artificial (IA), avançou no mercado jurídico com um sistema capaz de realizar negociações de contratos de forma autônoma entre IAs. A tecnologia, baseada em modelos de linguagem proprietários, propõe uma revisão e alteração automática em documentos contratuais, visando a otimização de processos legais.

O novo recurso da Luminance, denominado, sem surpresas, de Autopilot, tem como objetivo centralizar as tarefas burocráticas diárias que costumam ocupar significativo tempo dos advogados. O sistema permite que os profissionais do direito se dediquem a atividades que requerem pensamento crítico e criatividade.

Em uma entrevista concedida à CNBC, os representantes da empresa comandada por Eleanor Lightbody explicaram que o Autopilot é capaz de gerir desde a abertura de um contrato no Word até a negociação de termos e o encaminhamento para assinatura digital via DocuSign, tudo sob a gestão da IA. O sistema, além de treinado em aspectos legais, é projetado para compreender especificidades do negócio em questão.

Comparativamente, o Autopilot se mostra mais avançado que o Lumi, um chatbot semelhante ao ChatGPT da Luminance, que funciona como um assistente jurídico interativo.

Enquanto o Lumi auxilia na identificação de pontos críticos em contratos, o Autopilot tem capacidade de atuação independente, embora a intervenção humana continue disponível para revisão de todas as etapas e alterações realizadas pela IA.

Em um dos testes apresentados pela Luminance, as IA negociadoras deliberaram sobre um acordo de não divulgação (NDA), com a IA ajustando automaticamente os termos conforme as políticas da Luminance.

A equipe de analistas do banco de investimento britânico Peel Hunt destacou, em nota aos clientes, a expectativa de que as empresas priorizem modelos de linguagem específicos do domínio, que superariam em desempenho as plataformas de propósito geral.

A Luminance, fundada em 2016 por matemáticos da Universidade de Cambridge, é conhecida por seu software de análise documental legal que emprega IA e aprendizado de máquina para gerenciar dados jurídicos complexos, tendo apoio de investidores como o fundo de capital de risco Invoke Capital.