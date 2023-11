Três pitadas de IA: Sadia lança chatbot no WhatsApp que sugere receitas

Nesta segunda-feira, 6, a Sadia anuncia o lançamento da "Inteligência Amorosa". O chatbot de WhatsApp da marca de alimentos utiliza recursos de inteligência artificial generativa para oferecer receitas personalizadas aos consumidores.

Somente neste ano, o site de receitas da Sadia teve, em média, 70 mil acessos por mês, sendo 64% maior que em 2022. Com o novo ponto de contato com o consumidor, a expectativa é que somente o chatbot, denominado Sadi.a., gere 300 mil conversas já no primeiro ano de implementação.

“A novidade fortalece o DNA inovador da Sadia, reforçando o posicionamento de marca parceira. Além disso, impulsiona o portfólio completo, especialmente os volumétricos como aves, suínos, frios e embutidos”, destaca Luciana Bülau, gerente executiva de marketing da Sadia.

A interatividade com o consumidor que já vem sendo trabalhado desde a concepção das novas embalagens, que incluem um QR Code que direciona aos consumidores para conferir detalhes dos produtos e buscar receitas.

Como funciona o chatbot da Sadia?

No chatbot, a jornada de personalização é iniciada após enviar uma mensagem. Daí. a partir da opção selecionada no menu principal, o consumidor pode buscar suas receitas por ingrediente principal, refeição, ocasião, tempo de preparo ou nome da receita.

O grande diferencial é a busca por ocasião, em que o usuário vai poder direcionar as receitas de acordo com o evento do seu dia, como uma refeição com amigos, jantar a dois, crianças em casa e outras possibilidades.

Além das receitas poderem ser compartilhadas e adicionadas aos favoritos, elas vão gerar vendas. Os consumidores serão direcionados aos canais de varejistas parceiros já com a lista da receita completa com entrega para sua localização.

“​Nossa ambição é nos tornarmos a marca referência em solução de receitas para os consumidores – com cada vez mais personalização, indo muito além do ingrediente. Assim, aproveitamos a familiaridade do brasileiro com o WhatsApp", disse Bülau. A expectativa é alcançar aproximadamente 40 milhões de pessoas com a campanha de IA.

Como falar com a IA da Sadia?

Para falar com a Sad.ia pelo WhatsApp, basta salvar o contato + 55 11 3506-8298 e enviar uma mensagem.

Aprenda a usar inteligência artificial: