TikTok lança ferramenta que cria "influenciadores digitais" feitos por IA

TikTok anunciou nesta segunda-feira, 17, a introdução de avatares generativos de IA, que funcionam como influênciadores artificiais, para criar conteúdo publicitário na plataforma. A empresa também está lançando uma ferramenta de "dublagem de IA" para ampliar o alcance de anúncios e conteúdos de marcas.

Os novos "avatares personalizados" são projetados para representar um criador ou porta-voz de marca. Criadores podem escalar sua imagem para criar avatares multilíngues, ampliando o alcance global e as colaborações com marcas, afirma o TikTok. Marcas podem criar avatares com seus porta-vozes ou criadores parceiros para localizar campanhas globais.

Além disso, os novos "avatares de banco" são avatares pré-construídos usando atores pagos licenciados para uso comercial. A proposta é fornecer às empresas uma forma de adicionar um toque humano ao conteúdo. Segundo o TikTok, os avatares são criados com atores de diferentes origens, nacionalidades e idiomas.

O lançamento das novas ferramentas pode gerar preocupações. No ano passado, atores de Hollywood entraram em greve devido a várias preocupações com a IA, incluindo o uso não autorizado de sua imagem para gerar réplicas de IA. Com os novos avatares de IA do TikTok, criadores têm controle sobre o uso de sua imagem, podendo determinar tarifas, licenciamento e quem pode usar seu avatar.

A nova ferramenta de Dublagem de IA permitirá que criadores e marcas traduzam seu conteúdo para dez idiomas, incluindo inglês, japonês, coreano e espanhol. A ferramenta detecta automaticamente o idioma do vídeo, transcreve e traduz o conteúdo, produzindo um vídeo dublado no idioma preferido. TikTok afirma que a nova funcionalidade permite a comunicação com audiências globais.

O lançamento ocorre após o TikTok revelar recentemente que 61% dos usuários realizaram uma compra diretamente na plataforma ou após verem um anúncio.

As novas funcionalidades estarão disponíveis como parte do "TikTok Symphony", o conjunto de soluções publicitárias da empresa alimentado por IA generativa, lançado em maio. O conjunto inclui ferramentas para ajudar os profissionais de marketing a escrever roteiros, produzir vídeos e aprimorar recursos existentes.

TikTok está expandindo seu negócio de anúncios, apesar de enfrentar uma possível proibição nos EUA caso sua empresa-mãe, ByteDance, não venda o aplicativo dentro de um ano.