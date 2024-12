Tarcísio usa IA e coloca Elon Musk para promover mudança de sede do governo paulista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou nesta segunda-feira, 16, uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece ao lado do bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), como parte da campanha para divulgar a transferência da sede do governo paulista para o centro da capital. Atualmente no Palácio dos Bandeirantes, o Executivo estadual será realocado para os Campos Elíseos, área central considerada degradada e perigosa.

Na publicação, Tarcísio escreveu: “Talvez digam por aí que é inteligência artificial, mas a verdade é que sou eu levando o Elon Musk para dar uma volta no centro da capital”. A imagem apresenta detalhes imprecisos típicos de criações com IA, como rasgos na camisa de Musk, além da logomarca do Grok, ferramenta de IA generativa desenvolvida pelo empresário, no canto inferior direito.

Mudança planejada para 2029

O custo da obra foi estimado em 4 bilhões de reais, com início previsto para março de 2025 e conclusão até 2029. O objetivo declarado é reverter a degradação da região central de São Paulo, atualmente associada à violência e ao consumo de drogas.

O novo prédio ficará na área que engloba a Cracolândia, região situada nos arredores da Praça Princesa Isabel e da Estação Júlio Prestes. Segundo o governo estadual, a transferência busca impulsionar a atividade econômica, atrair investimentos e reorganizar a área, frequentemente criticada por sua precariedade social.