Sua influencer 'fitness' favorita pode ser uma IA: entenda a nova aposta das marcas esportivas

A presença de influenciadoras criadas por inteligência artificial já movimenta contratos, patrocínios e campanhas no ambiente digital, ao mesmo tempo em que amplia o debate sobre transparência, padrões estéticos e os novos limites da publicidade nas redes sociais.

Um dos casos mais famosos é o de Aitana Lopez, personagem gerada por IA que reúne mais de 330 mil seguidores no Instagram e rende milhares de dólares por mês a seus criadores em Barcelona, na Espanha.

O que antes parecia restrito a experimentos visuais agora se converte em ativo de marca, estratégia de campanha e produto de comunicação.

Quando a inteligência artificial passa a disputar influência com pessoas reais

A agência The Clueless, criadora da IA, contou em entrevista à BBC que a personagem foi construída como uma jovem ligada a fitness, saúde e estilo de vida, com aparência altamente realista e estética alinhada ao padrão de corpo perfeito amplamente difundido nas redes.

Entenda como a inteligência artificial já transforma negócios, comunicação e carreira e prepare-se para atuar nesse novo mercado.

A BBC acompanhou parte do processo de produção e mostrou como a agência monta as imagens. Primeiro, uma pessoa real é fotografada no cenário.

Depois, com poucos cliques, ela é substituída pela influenciadora criada por IA. Em seguida, o sistema gera diversas versões da personagem em poses e roupas diferentes. O resultado final é um perfil que simula rotina, presença digital e estilo de vida com aparência próxima à de influenciadoras humanas.

Esse movimento é relevante porque mostra como a IA já está sendo usada para reduzir dependências operacionais, ampliar controle criativo e acelerar entregas em campanhas. Não se trata apenas de uma inovação estética. Trata-se de uma mudança na forma como marcas, agências e criadores passam a produzir presença digital.

Um mercado em expansão e novas disputas na publicidade digital

O caso de Aitana não aparece isoladamente. Há muitas outras modelos e influenciadoras criadas por inteligência artificial circulando no Instagram desde o avanço da IA generativa.

Com poucos comandos de texto, ferramentas de geração de imagem conseguem criar personagens com diferentes características visuais e inseri-las em cenários variados. Parte dessas criações, segundo a BBC, é direcionada ao público masculino e apresenta imagens altamente sexualizadas de mulheres.

Esse cenário evidencia que a inteligência artificial já começou a ocupar uma posição prática na publicidade digital e na creator economy. As plataformas sociais, que antes funcionavam como vitrine de pessoas reais, passam a abrigar também figuras sintéticas que competem pela mesma atenção do público e pelos mesmos recursos do mercado anunciante.