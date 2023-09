Startup de IA Writer capta US$ 100 milhões para desenvolver sistema generativo para empresas

A startup Writer, com sede em São Francisco e focada em plataformas de inteligência artificial (IA) generativa, anunciou a captação de US$ 100 milhões em uma rodada liderada pela Iconiq Growth. Segundo informações da Bloomberg, a avaliação da empresa agora é de US$ 500 milhões.

A rodada contou com a participação de investidores como WndrCo, Balderton Capital, Insight Partners e Aspect Ventures.

A plataforma da Writer, comandada pela executiva May Habib, tem como objetivo auxiliar empresas a utilizar modelos de linguagem de grande porte para gerar conteúdo aplicável a diversos setores, incluindo operações, produto, vendas, recursos humanos e marketing.

Nos últimos dois anos, a Writer registrou um crescimento de receita de 10 vezes, tendo em sua base de clientes nomes como Spotify, L’Oreal e Uber. May Habib, co-fundadora e CEO da Writer, destacou em comunicado a qualidade e a capacidade de auditoria dos modelos da empresa, ressaltando o desafio da "última milha de qualidade" em aplicações de IA generativa.

Em seu histórico de captação, a Writer já havia levantado US$ 5 milhões em 2020 e US$ 21 milhões em uma rodada Série A em 2021.

Outras startups de IA de São Francisco também têm chamado atenção por grandes captações. No mês passado, a Anthropic, concorrente da ChatGPT, levantou US$ 100 milhões da SK Telecom. Em março, a Adept AI captou US$ 350 milhões em uma rodada Série B, atingindo uma avaliação pós-investimento de pelo menos US$ 1 bilhão.

E, claro, a OpenAI, também de São Francisco, já havia sido destaque em janeiro, quando a Microsoft confirmou um investimento de vários bilhões de dólares na startup.

O cenário indica um forte interesse dos investidores em startups de IA na região, com expectativa de mais movimentações no setor.