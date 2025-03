SoftBank anuncia aquisição da empresa de semicondutores Ampere por US$ 6,5 bilhões

O SoftBank concluiu a aquisição da empresa de design de semicondutores dos Estados Unidos Ampere Computing Holdings por US$ 6,5 bilhões. Com isso, a empresa se torna uma subsidiária totalmente controlada pelo SoftBank, diz nota da empresa publicada nesta quinta-feira, 20.

A transação ainda precisa receber aprovação regulatória dos EUA, o que inclui passar pelo escrutínio do Comitê de Investimento Estrangeiro e verificar se o negócio obedece a regras antitrustes. A expectativa é de que a Ampere passe para o controle do SoftBank na segunda metade do ano.

Ao adquirir a Ampere, o SoftBank ganha acesso a uma das poucas equipes de design de chips avançados para data centers do mundo que ainda não faz parte de outras empresas. A compra vem em um cenário de explosão de demanda por chips impulsionada pela corrida por inteligência artificial. A Ampere faz processadores para data centers, e sua tecnologia é usada pela Arm, empresa que o SoftBank detém a maior parte.

Na semana passada, o SoftBank anunciou outra aquisição, dessa vez de uma fábrica no Japão que pretende transformar em uma data center de IA. A área, que pertencia à empresa Sharp, servirá para desenvolvimento de IA generativa e outros negócios.