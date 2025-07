Seis meses depois, DeepSeek enfrenta desafios para se manter relevante no mercado de IA

Em janeiro, o lançamento do modelo chinês de inteligência artificial DeepSeek R1 causou um impacto significativo nos mercados financeiros e no universo ocidental da IA. O choque foi causado não apenas por sua abordagem inovadora ou pelo preço extremamente competitivo, mas também por ter sido desenvolvido na China, em vez do tradicional Vale do Silício, berço das maiores inovações tecnológicas nas últimas décadas.

A promessa de um modelo de IA com raciocínio comparável ao da pioneira OpenAI e com preços 90% mais baixos do que o modelo de ponta da concorrente, o ChatGPT o1, gerou grande expectativa. O R1, que custava apenas US$ 0,55 por token (menor unidade de dados processados pelos modelos) de entrada e US$ 2,19 por token de saída, tornou-se um símbolo de revolução no setor, provocou queda nas ações e perdas significativas para gigantes da tecnologia. 25 anos depois da internet, uma nova bolha parecia prestes a estourar.

No entanto, cerca de seis meses depois, o crescimento explosivo inicial não se consolidou e a participação da DeepSeek no mercado retraiu ao longo dos meses. Embora a demanda por instâncias do R1 em provedores terceiros tenha continuado a crescer significativamente, aumentando 20 vezes desde janeiro, o tráfego para a plataforma da empresa caiu, refletindo uma desaceleração no interesse.

Isso pode ser atribuído às escolhas feitas pela empresa em relação à latência, interatividade e capacidade de contexto, essenciais para a qualidade da experiência do usuário. Embora a DeepSeek tenha priorizado um modelo de baixo custo, isso resultou em um desempenho inferior em comparação com outros provedores de IA que oferecem modelos mais rápidos e com maior capacidade de memória.

Apesar de melhorias ao longo do tempo, especialmente na área de programação, o crescimento da DeepSeek não se manteve consistente e algumas das atualizações foram praticamente ignoradas pelo mercado. A queda no tráfego e na participação de mercado, principalmente no uso do modelo hospedado pela própria empresa, contrasta com o crescimento de outras empresas do setor, que continuam atraindo uma base de usuários crescente.

Modelo aberto ou fechado?

A estratégia de custo baixo da DeepSeek parece não ter sido suficiente para sustentar seu sucesso, revelando que, no mercado de IA, o equilíbrio entre preço e desempenho é crucial. Entretanto, a chegada de alternativas abertas aos modelos proprietários, como os da OpenAI ou Anthropic, tem provocado mudanças no setor.

Desde o lançamento da IA chinesa, os preços caíram consideravelmente, com a OpenAI reduzindo o valor de seu modelo principal em até 80%. Recentemente, as chinesas Baidu e Huawei começaram a transformar seus modelos Ernie e Pangu em código aberto, o que pode reconfigurar o mercado de IA.

Embora ainda haja resistência à adoção de modelos chineses, especialmente nos EUA e na Europa, a oferta de IAs mais baratas e com suporte para idiomas ou regiões específicas, aspectos normalmente oferecidos por abordagens abertas, fez com que a própria OpenAI revisse seus planos e buscasse o lançamento de um modelo aberto ainda em 2025.

No entanto, o futuro da IA permanece incerto e extremamente competitivo. Avaliações apressadas, como as feitas naquele longínquo janeiro de 2025, parecem não terem se confirmado, apesar de terem, definitivamente, impactado e alterado o mercado de IA.